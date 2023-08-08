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BİLİM-TEKNOLOJİ

İzmir'deki yeni teknoloji geliştirme bölgesi sağlık teknolojilerine odaklanacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, teknoloji geliştirme bölgesi olarak tahsis edilen Balçova ilçesindeki 6 bin 61 metrekarelik alanda tıbbi cihazlar, biyoteknoloji, biyomalzeme ve nanoteknoloji ile sağlık bilişimi alanlarında çalışma yapılacağını bildirdi.

İzmir’deki yeni teknoloji geliştirme bölgesi sağlık teknolojilerine odaklanacak
Yayınlanma Tarihi: 8.8.2023 16:49:00 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 16:53

Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla Türkiye'nin sağlık temalı ilk teknoparkı olarak faaliyet gösteren Balçova'daki TGB-2 bölgesinin yanına 6 bin 61 metrekarelik TGB-3 alanının eklendiğini belirtti.

Bu sayede bölgenin birçok AR-GE firmasına ev sahipliği yaparak yeni buluşlara zemin hazırlayacağını aktaran Hotar, "TGB-3 alanımız ile sağlık ekosistemine daha kapsamlı bir biçimde hizmet vermeye devam edeceğiz. Buradaki 3 bin metrekareye yayılan üç katlı binamız, AR-GE firmalarına ev sahipliği yaparak ülkemizin milli teknoloji hamlesine uygun ilerlemeler kaydetmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesinde bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Hotar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, üniversitemize sağlamış olduğu destek için ayrıca teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun, tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe dönüştürecek projelere yeni teknoloji geliştirme bölgemizde de katkı sunacak çalışmalar yürüteceğimizin sözünü veriyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi'nin inovasyon ekosistemi için stratejik öneme sahip teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olan ve sağlık alanında yeni projelerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi için kritik öneme sahip olan TGB-3 alanımız, tıbbi cihazlar, biyoteknoloji, biyomalzeme ve nanoteknolojiler, translasyonel tıp, biyotasarım ve sağlık bilişimi alanlarında hizmet üretecek."

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Etiketler Balçova Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Bölgesi Türkiye Türkiye Yüzyılı İzmir Resmi Gazete

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