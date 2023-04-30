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BİLİM-TEKNOLOJİ

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a Kahramanmaraşlılar ilgi gösterdi

Vatandaşlar, Togg'un kaputunu açarak motorunu aradı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a Kahramanmaraşlılar ilgi gösterdi
Yayınlanma Tarihi: 30.4.2023 09:48:02 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 09:47

Kahramanmaraşlı vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u ilgi ve merakla inceledi. AK Parti'den Kahramanmaraş milletvekili adayı olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından kente getirilen "Anadolu Kırmızısı" Togg, Göksun ilçesinde vatandaşlara tanıtıldı.

Göksunlu çok sayıda vatandaş, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi, aracın özelliklerini merak eden bazı vatandaşlar otomobilin kaputunu açarak motoruna bakmak istedi.

Togg ile fotoğraf çektiren ve yaptığı canlı yayınla oğluna aracı gösteren Celal Taşçılar, AA muhabirine, otomobili Göksun'da görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Zaten Togg'u bildiklerini, görmenin de nasip olduğunu belirten Taşçılar, "Türkiye'nin arabası. Elimizden gelse alacağız, bulabilirsek. Yazıldık ama çıkmadı. Fırsatını bulursak alacağız. Canlı yayında oğluma gösterdim. 'Al oğlum bu Togg' dedim. Benim Togg'um da oğlum. Bu da iyi, oğlum da iyi. Bizim gururumuz." dedi.

Togg'un kaputunu açtırarak aracın motoruna bakmaya çalışan Nurettin Güloğlu da otomobili çok beğendiğini ifade etti.

Aracın özelliklerini çok merek ettiğini belirten Güloğlu, "Ülkemizin aracı, çok beğendim elimizden gelirse almaya çalışacağız. Motoruna baktım. Motorunda bir şey göremedim. Üstünde kapak vardı. Motor yok, göremedim. Normal arabanın motoru gibi mi bakayım dedim ama bakamadım." diye konuştu.

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Etiketler TOGG anadolu Kahramanmaraş Türkiye

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