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BİLİM-TEKNOLOJİ

Japonya'da yarı iletken üreticisi firmaların satışlarının üçe katlanması hedefleniyor

Japonya’da yarı iletken üreticisi firmaların satışlarının üçe katlanması hedefleniyor
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2023 15:46:15 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:46

Japon hükümeti yarı iletken, parça ve malzeme üreticisi firmaların satış oranlarını üçe katlayarak 15 trilyon yene (113 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor.
Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ilk olarak 2021'de hazırlanan Yarı İletkenler ve Dijital Endüstri Stratejisini 2023 yılı içinde gözden geçirmeyi planlıyor.

Buna göre yatırım yoluyla yarı iletken ile buna ilişkin parça ve malzemelerinin imalatçısı firmaların satışlarını 2030'a kadar üçe katlayarak 15 trilyon yene çıkarılması istenecek.

Yeni stratejide METI, söz konusu sektöre, gelecek 10 yıl içinde AR-GE alanı dahil kamu ve özel sektörün 11 trilyon yen yatırım ihtiyacını vurgulayacak.
2020 yılında Japonya'daki yarı iletken, parça ve malzeme üreticisi firmaların satışları 5 trilyon olarak kayda geçti. Bu oran küresel pastanın yüzde 10'una tekabül ediyor.

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Etiketler Japonya Japon Yarı İletkenler ve Dijital Endüstri Strateji Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

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