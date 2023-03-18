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BİLİM-TEKNOLOJİ

Samsun'da elektrikli otobüsler 6 ayda 612 ton karbondioksit salınımını engelledi

Yakıtta da dizel otobüslere göre 4 milyon 250 bin liralık tasarruf sağlandı.

Samsun’da elektrikli otobüsler 6 ayda 612 ton karbondioksit salınımını engelledi
Yayınlanma Tarihi: 18.3.2023 16:47:25 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 16:47

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ASELSAN ve TEMSA işbirliğinde üretilen elektrikli otobüsleri, hizmet verdiği 6 ayda 612 ton karbondioksit salınımını engelledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek amacıyla ürettirdiği yerli elektrikli otobüsler, geçen yıl 30 Ağustos'ta kapılarını açan TEKNOFEST KARADENİZ ile yolcu taşımaya başlamıştı.,

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15 dakikada tam şarj olan elektrikli otobüsler için kentin belirli noktalarında 6 şarj istasyonu oluşturuldu.Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, gazetecilere, toplu taşımada kullandıkları araçların teknolojisi ve verimliliğinin artırılması konusunda 2021 yılında çalışma başlattıklarını söyledi.

Çözüm ortaklarından biri olan ASELSAN ile Samsun'a özgü sistemler seçtiklerini belirten Gürkan, "Ultra hızlı şarj sisteminde karar kıldık. Daha uzun menzil ve daha büyük verimlilik elde edeceğimiz ultra hızlı şarjlı 12 metre solo tipi otobüslerle takviye edilmiş sisteme karar verdik." dedi.

Türkiye'de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerin kullanıldığını belirten Gürkan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla iş birliği yapılarak 20 otobüs, 450 kilovatlık 6 şarj istasyonundan oluşan sistem kuruldu ve 2021 Eylül ayında bu sistemi devreye alma çalışmalarına başladık. Halkımız çok çabuk kabul etti, çok keyif aldı." ifadesini kullandı.

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Elektrikli otobüslerle 6 ayda 600 bin civarında yolcu taşındığını işaret eden Gürkan, "TEKNOFEST KARADENİZ'de ağırlaştırılmış bir testten geçti otobüsler. TEKNOFEST'in yoğun ziyaretçi trafiğinde hepsini sahaya sürdük ve çok güzel dönüşler aldık. Araçların sahada dayanımlarını çok iyi şekilde gördük." diye konuştu.

- Dizel araçlara göre 4 milyon 250 bin lira tasarruf sağlandı Gürkan, elektrikli otobüslerin hizmette oldukları süreçte yaklaşık 512 bin kilometre yol katettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Yakıtta da dizel otobüslere göre 4 milyon 250 bin liralık tasarruf sağladık. Bunun haricinde bir de ortama bırakılan karbondioksit emisyonunda azalma var. Bu da yaklaşık 612 ton. Yani elektrikli otobüslerimizi kullanarak 612 ton karbondioksiti Samsun insanına solutmadık. İnşallah devam eden analizler sonucunda tüm otobüs filomuzu elektrikliye çevirip hem halkımızın verimli, yeşil enerjiden oluşan toplu taşıma hizmetinden yararlanmasını hem de sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Fosil yakıtlı araçlara göre de 10 desibel daha az ses üretiyor. 10 desibel ciddi bir rakam, birçok yolcumuz bize elektrikli otobüslerin içinde daha az sesle konuşulsa bile duyulduğunu, onun için daha az yorucu olduğunu bildiriyor."

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Etiketler ASELSAN Türkiye temsa TEKNOFEST Karadeniz Samsun Teknofest fosil yakıt sanayi

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