Çin, "Şiyan" sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı

Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Şiyan-19 uydusu, Long March-11 roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşen uydunun, heyelan takibi, afet önleme ve diğer görevlerde kullanılacağı belirtildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 467'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şiyan uyduları, yer gözlemlerinin yanı sıra uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılıyor.

Çin, Şiyan-20A ve Şiyan-20B uydularını 12 Aralık 2022'de, Şiyan-21 uydusunu 17 Aralık 2022'de, Şiyan 22A ve Şiyan 22B uydularını 15 Ocak'ta fırlatmıştı. İlki 2004'te uzaya yollanan Şiyan uydulardan 30'u yörüngede aktif halde bulunuyor.