Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

Çin, "Şiyan" sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı

Çin, Şiyan sınıfı deney ve gözlem uydusunu fırlattı
Yayınlanma Tarihi: 16.3.2023 12:27:32 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:27

Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Şiyan-19 uydusu, Long March-11 roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşen uydunun, heyelan takibi, afet önleme ve diğer görevlerde kullanılacağı belirtildi.
Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 467'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şiyan uyduları, yer gözlemlerinin yanı sıra uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılıyor.

Çin, Şiyan-20A ve Şiyan-20B uydularını 12 Aralık 2022'de, Şiyan-21 uydusunu 17 Aralık 2022'de, Şiyan 22A ve Şiyan 22B uydularını 15 Ocak'ta fırlatmıştı. İlki 2004'te uzaya yollanan Şiyan uydulardan 30'u yörüngede aktif halde bulunuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Çin Gobi Çölü Ciuçüen Uydu Merkezi Long March Şiyan 22A si Şiyan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN