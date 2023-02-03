Blokzincir teknolojisi, teknoloji olarak baktığımızda ekosistemleri ve akıllı platformları birbirine bağlayacak yeni bir teknolojik çözüm olduğu ve dünyada belli bir noktada bulunmadığı için Türkiye olarak bunun üzerine eğildiğimizde fark yaratabiliriz

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, blokzincir teknolojisinin, ekosistemleri ve akıllı platformları birbirine bağlayacak yeni bir teknolojik çözüm olduğunu belirterek, "Dünyada belli bir noktada bulunmadığı için, Türkiye olarak bunun üzerine eğildiğimizde fark yaratabiliriz." dedi.

Karakaş, ATO Congresium'da düzenlenen 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda gerçekleştirilen panelde, dünyada otomotivle ilgili olarak kuralların yeniden şekillendirildiğini söyledi.Karakaş, teknolojinin gelişmesiyle ve yeni akıllı yaşam alanlarının ortaya çıkmasıyla otomobilin de yaşam alanına dönüştüğünü ifade etti.

Karakaş, Togg'u kurarken dikkat ettikleri unsurlara da değinerek, bunların akıllı cihaz, dijital deneyim platformu ve temiz enerji çözümleri olduğunu söyledi.Mayıs 2021'de bir kullanıcı araştırma merkezi kurduklarını anımsatan Karakaş, "Türk ve Avrupa kullanıcısının beklenti ve deneyimleri farklı. Önümüzdeki aylar içerisinde bizim Ankara'daki teknoloji geliştirme merkezimizi de şirketleştirerek o teknolojilerin diğer şirketler tarafından kullanılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Karakaş, 8 ülkeden 1500'ün üzerinde çalışanları olduğunu anlatarak, bunların yüzde 20'sinin kadın, yüzde 40'ının master, doktora ve doçent düzeyinde olduklarının altını çizdi.Çalışanlarını seçerken 4 tane kişilik özelliğine dikkat ettiklerini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"İlki öğrenme hevesi var mı? Ömür boyu öğrenci misiniz? İkincisi duygusal istikrar diyoruz. İniş çıkışların her şeyin değiştiği ortamda oyun bozucu olmak istiyorsanız bizim şirketlerde daha fazla imkan bulabilirsiniz. Üçüncüsü, tecrübeli elemanları işe aldığımız için, bunlar içinde stratejiyi anlayıp, uygulama aşamasında çalışmak isteyecek arkadaşlara ihtiyaç var. Dördüncüsü de bardağın yarısını dolu mu boş mu görüyorsunuz? Biz bunları önemsedik. Blokzincir teknolojisi, teknoloji olarak baktığımızda ekosistemleri ve akıllı platformları birbirine bağlayacak olan yeni bir teknolojik çözüm olduğu için ve dünyada da belli bir noktada bulunmadığı için, Türkiye olarak bunun üzerine eğildiğimizde fark yaratabiliriz."

- "İlk insansız mağazamızı yerli ve milli teknolojilerle İstanbul'da kurduk"Hepsiburada Üst Yöneticisi Nilhan Onal Gökçetekin de şirketin, ticareti küreselleştiren ve şu ana kadar 300 binden fazla satıcıya yapay zekayla iş yapmayı öğreten bir firma olduğunu söyledi.

Yapay zeka ve verimliliğin, vizyon ve ticareti dijitalleştirmeyi gerçekleştirmelerinin tek yolu olduğunu belirten Gökçetekin, şunları söyledi:

"Bizim otonom cihazlarımız var. Yurt dışında insanların 'Bunu nasıl yaptınız?' dediği cihazlar... Tabii ki yaparız. Çünkü, bizim TÜBİTAK ile yapay zeka geliştirme merkezimiz var. Türkiye'nin en büyük AR-GE merkezi ve bölgenin de en büyük AR-GE merkezine sahip olduğumuz için, yetenekli gençlerle ve mühendislerle çalıştığımız için yapabiliyoruz."

Gökçetekin, ilk insansız mağazalarını yerli ve milli teknolojilerle İstanbul'da kurduklarını ve bu teknolojiyi bütün dünyada pazarlamak için anlaşmalar yaptıklarını anlattı.Hepsijet şirketiyle lojistik ve verimlilik açılarından çığır açtıklarını dile getiren Gökçetekin, şu ifadeleri kullandı:

"İnsansız otonom cihazlar çok daha yeni, akıllı ve yapay zekayla geliştirdiğimiz rot optimizasyonu sayesinde bir teslimat alan elemanımız, 89 paket teslim etmek yerine artık 300 paket teslim edebiliyor. Anadolu'dan 300 bin satıcıya e-ticareti öğrettik ve geliştirdiğimiz bütün teknolojileri onların hizmetine sunduk. 100 bin tane satıcıya yapay zeka kullanarak günde 610 bin tane işini büyütmesi için öneride bulunuyoruz. Bunları yaparken çevre, bizim için önemli. 2 bin 400 kilo karbondioksit salımının önüne geçerek, yılda 30 bin ağacı yurdumuza geri kazandırıyoruz. Müşterilerimize yaptıkları alışverişlerde önerilerde bulunarak yapay zeka ve verimliliği her alanda kullanıyoruz.

- "Amacımız emisyonlarımızı azaltmak"

Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Hiroyuki Tamura da geçen 10 yıl içerisinde 27 kat büyüdüklerini belirterek, 103 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.Sakarya'daki imalat tesislerinin çok ciddi bir mali yatırımla kurulduğunu belirten Tamura, şunları kaydetti:

"Bizler yeni AR-GE merkezimize 3,5 milyon avroluk yatırım gerçekleştireceğiz. Daikin olarak amacımız emisyonlarımızı azaltmak. İmalat merkezimizin çevresel standartları karşılamasını istiyoruz. Daikin, fabrikalarında çevresel farkındalığa ve toplumla etkileşimine önem veriyor. Ürünlerimizin 2050 yılı sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için çalışıyoruz. Şirket olarak 5 yıllık stratejik planlarımızda iklimlendirme konusunda öncü çözüm sağlayıcı olmayı, ürün ve hizmetlerimizle karbon nötr olmayı amaçlıyoruz."

Samsung Electronics Türkiye Üretim Şirketi Üst Yöneticisi Park Sungkeun ise Türkiye'nin muhteşem üretim potansiyelini baz alarak, yabancı yatırımcıyı içine çekme çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, yatırım ofislerine ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Şirketlerinin, her zaman yeni teknolojinin öncüsü olduğunu ifade eden Sungkeun, başarılarının sadece yeni ürün geliştirme değil, üretim sürecindeki ürünün yüksek kalitesi ve etkinliğinden emin olmak için yatırım yapmaktan geçtiğini söyledi.

P&G Ar-Ge Kıdemli Direktör Kumaş Bakım Kategorisi Avrupa ve Global Sürdürülebilirlik Lideri Vincenzo Tomarchio da yeni bir alışkanlığın oluşturulması için motivasyonun sebebinin belirlenmesi, yapılmasının kolaylığı ve tüketiciyi faaliyete geçirecek tetikleyicinin bulunması gerektiğini söyledi.

Çevresel sürdürülebilirlik için özellikle temizlik alanında inovasyona ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Tomarchio, "Ariel'in 1960'lardaki toz çamaşır yıkama ürünüyle, her yıkamada 200 gram ürün kullanmak, hatta 90 derecede yıkama yapmak zorundaydınız. Ayrıca içerisinde çok fazla borat ve fosfor ürünleri barındırıyordu. Şimdi deterjanlarda daha kompakt ürünler, çevre dostu malzemeler kullanıyoruz. Artık, 25 gram toz deterjan yeterli oluyor. Ambalaj konusunda da daha döngüsel yaklaşım sergileyebiliyoruz." dedi.

Tomarchio, yüksek sıcaklığın da çevreye zararlı olduğunu vurgulayarak, soğuk suda yıkama yapmanın, kumaşların daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağladığını ve mikrofiber ve mikroelyafların çevreye salınımını azalttığını söyledi.