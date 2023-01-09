TÜBİTAK "yeşil kalkınma" odaklı projeleri daha çok destekleyecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, iklim değişikliğine karşı yapılacak yeşil kalkınma odaklı çalışmaların birincil destek alanları olacağını bildirdi.

Mandal, Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Teknokent'te AA muhabirine, bu yılın Cumhuriyetin 100, TÜBİTAK'ın da 60. yıl dönümünün kutlanacağını söyledi.

TÜBİTAK'ın, 1963'ten bugüne kadar Türkiye'ye bilim, teknoloji ve inovasyon alanında katkı sunduğunu anlatan Mandal, stratejik araştırmalar yapan bir kurum olduklarını kaydetti.

Mandal, Gebze kampüslerinde 7 bin kişinin çalışmalar yaptığını ifade ederek, üniversitelere, iş dünyasına, sanayiye, girişimciye ve her yaş grubundaki öğrenciye verdikleri destekler olduğunu aktardı.

Bu yıl onaylanan bütçelerinin 5,5 milyar lira olduğuna dikkati çeken Mandal, "Hükümetimize, devletimize teşekkür ediyoruz. Bu kaynağı en etkin çıktı ve etki odaklı olarak kullandırma noktasında olacağız. Bununla ilgili olarak tabii ki bütün dünyanın olduğu gibi bizim de ülkemizdeki en önemli gündem başlıklarının arasında, yaşanan iklim değişikliğine karşı yani yeşil kalkınma odaklı destekler, bizim birincil destek alanımız olacak. Yeşil kalkınma dediğimiz zaman bunun içerisinde enerji başlığı altında daha fazla yenilenebilir yeni teknolojiler, hidrojen, nükleer, füzyon gibi teknoloji alanları bulunuyor." dedi.

- "Çok daha fazla Turcorn çıkması için ortam oluşturmayı hedefliyoruz"

Gıda arz güvenliğine önem verdiklerini ifade eden Mandal, özellikle risk bölgelerine yönelik yenilikçi, akıllı tarım başta olmak üzere su ve sağlık konusunu önemsediklerini kaydetti.

Demir çelik, alüminyum, tekstil, plastik, kimyasal ve çimentonun yeşil dönüşüm ve kalkınma sürecinden fazla etkilenecek sektörler olduğuna vurgu yapan Mandal, "Bizim için en önemlisi ne çalışacağımız, yeşil dönüşüm, yeşil kalkınma bizim öncelikli destekleme alanımız." diye konuştu.

Mandal, zorlukların üstesinden gelebilmek için daha fazla bilgi üreten kurumlar ile bilgi kullanan kurumları bir araya getirmek için çaba göstereceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Daha fazla birlikte iş yapma noktası, tasarlama, geliştirme, iş yapma ve günün sonunda da birlikte başarmaya yönelik bir iş modeli. Ne yapacağımızı başlıklar anlamında tanımladık. Özellikle bu ekosistemin içinde teknoparklar önemli ve kritik yere sahip. Çünkü 'nasıl'ın içinde birlikte iş yapma modellerini ortaya koyarken, diğer taraftan da teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemi, ki teknoparklar bunun için en önemli ara yüzler, çok daha gündemde olacak, çok daha önemli olacak."

TÜBİTAK Marmara Teknokent'teki Kuluçka Merkezi'nin özellikle erken aşama teknoloji tabanlı fikirlerin iş tabanına dönüştüğü, fikirden plana, plandan da girişime dönüştüğü bir ortam olduğunu vurgulayan Mandal, "2023 yılında Türkiye'den çok daha fazla inşallah Unicorn veya Bakanımızın da ifadesiyle Turcornların çıkması için bir ortam oluşturma noktası da diğer hedeflerimizin arasında." dedi.