Türksat’ın iletişim desteği sağlayacağı Expo Tech / Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın ikincisi, 14-17 Eylül'de İzmir Fuar alanında düzenlenecek.

Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türksat'ın iletişim desteği vereceği fuarda, "Yeşil Mutabakat ve Temiz Enerji" kapsamında 12 panel, 10 konferans, 8 sektör toplantısı, B2B iş görüşmeleri ve hackathon, makeathon ve ideathon proje yarışmaları yapılacak.

"Yerli Üretim, Global Ticaret" temasıyla düzenlenecek fuarla sektöründe lider sanayicilerin tedarikçilerle buluşarak iş gücünü büyütmesi ve üretimlerde yerlilik oranının artırılması amaçlanıyor. Expo Tech'de otomotivden savunma sanayisine, tarımdan gıdaya, enerjiden bilişime kadar tüm sektörlerdeki teknolojiyi kullanan üreticiler yer alacak.