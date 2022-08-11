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BİLİM-TEKNOLOJİ

ASELSAN'ın çevre ve iklim değişikliği yönetimi faaliyetleri ödüle layık görüldü

Yayınlanma Tarihi: 11.8.2022 14:34:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 14:51
ASELSAN’ın çevre ve iklim değişikliği yönetimi faaliyetleri ödüle layık görüldü

ASELSAN'ın Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çevre ve iklim değişikliği yönetimi faaliyetleri, ABD merkezli "The Stevie" adlı kuruluş tarafından gümüş ödülle taçlandırıldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli "The Stevie" tarafından her yıl 8 ana ödül programı altında dünyanın en iyi işverenleri ödüllendiriliyor.

ASELSAN, bu sene 19'uncusu düzenlenen Uluslararası İşletme Ödülleri (International Business Awards) kapsamında "Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde "Gelecek İçin Yeşil İklim" konu başlığıyla gerçekleştirdiği çevre ve iklim değişikliği yönetimi faaliyetleriyle gümüş ödülün sahibi oldu.

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Şirket, 2050 yılı net sıfır emisyon taahhüdü kapsamında, Sıfır Atık Projesi, CDP İklim Değişikliği Raporlaması, CDP Su Raporlaması, çevreyi korumaya yönelik proje ve çalışmalar, tedarik zinciri yönetimi kapsamında iştirak ve stratejik ortaklarla iklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalarla sadece kendi emisyonunu değil, Türkiye'nin emisyonunu azaltmaya yönelik ürünlerini de detaylı olarak belgelendirerek ödüle hak kazandı.

Ödül için 65 ülkeden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarca 3 bin 700'den fazla başvuru yapıldı.

Başvuruların değerlendirmesi, 260 profesyonel uluslararası jüri üyesi tarafından, firmaların ne gibi taahhütlerde bulunduğu ve bu taahhütlerin hayata geçirilmesi için hangi uygulamaların gerçekleştirildiğine dair açıklama ve kanıtlar dikkate alındı.

- "İnsanlığın tartışması gereken en önemli sorun"

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Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, insanlığın tartışması gereken en önemli sorunun iklim değişikliği ve bunun yaratacağı krizler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kısa vadeli düşünürsek, uzun vadeli hedefler için konfor alanından çıkamazsak, geleceğin risklerini göremezsek tükeniş kaçınılmaz bir son olur. Bu nedenle ASELSAN'da bağımsız teknolojiler hedefiyle Türkiye için ekonomik katma değer oluştururken uzun vadeli toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için de çalışıyoruz. Sadece ASELSAN'ı değil, tüm değer zincirimizi olumsuz etkileyebilecek çevre ve iklim değişikliği riskini, yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz."

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Etiketler The Stevie Sıfır atık projesi Türkiye ASELSAN CDP Su Raporlaması İklim değişikliği iklim iklim İklim

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