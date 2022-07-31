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BİLİM-TEKNOLOJİ

Çin, Yaogan-35 uydularının 3. grubunu fırlattı

Yayınlanma Tarihi: 01.08.2022 02:00 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 12:58
Çin, Yaogan-35 uydularının 3. grubunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 3 adet "Yaogan-35" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

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Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 429. başarılı görev oldu. Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

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Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de, ikinci üçlü grup ise bu yıl 23 Haziran'da uzaya fırlatılmıştı.

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Etiketler Çin istanbul havalimanı NASA Şiçang Uydu Merkezi Siçuan

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