İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı tören düzenlendi.

İstanbul Havaliman'ında düzenlenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte Türkiye'de 5G ile ilgili gelinen süreç ve bundan sonra yapılacak çalışmalar paylaşıldı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilirken, havalimanı ziyaretçileri 5G hızına da kavuşmuş oldu.

Çağın ötesinde Türkiye

Bu kapsamda havalimanında düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte konuşan Karaismailoğlu, bütün sektörlerde olduğu gibi haberleşmedeki gelişimleri de yakından takip ettiklerini, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Ulaştırmada olduğu gibi Türkiye'nin haberleşme altyapısını da devlet aklıyla planladıklarını, akademik ve bilimsel zeminde değerlendirdiklerini, kamu-özel sektör iş birlikleriyle hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözünü verdikleri tüm çalışmaları hayata geçirdikleri, 5G'nin de bunlardan birisi olduğunu anlattı.

Hedef dünya çapında bir rekabet

Hedeflerinin 5G'de dünya ile rekabet edecek hızı sunmak olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "5G, bağlantılı araçlar, artırılmış gerçeklik ve gelişmiş video ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını mümkün kılarak hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızı tamamen yeniden şekillendirecek." diye konuştu.

Karaismailoğlu, gelecekte hedeflenen veri akışında 5G'nin dahi hız ve güvenlik hedeflerini karşılayamayacağını düşündüklerini kaydederek, "Bu bakımdan, elektronik haberleşme şebekelerimizde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması, sadece cari açığın azaltılması değil, aynı zamanda günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından da önemlidir." ifadelerini kullandı.

"5G teknolojisini yerli ve milli imkânlarla üretmeliyiz"

Bakan Karaismailoğlu, dünyada 2020-2025 arasında mobil şebekelere 1,1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine yönelik olacağının ön görüldüğünden bahsederek, dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkânlarla üretmek durumunda olduklarını vurguladı.

Her alanda yenilik sağlayacak

Türkiye'nin 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım stratejilerine sahip olarak yoluna devam edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, bu teknolojinin elektronik haberleşme sektörünü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminden ileri bir boyuta taşıyacağını, makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, medikal, makine öğrenmesi ve robotik gibi pek çok alanda yenilikler getireceğini anlattı.

"Halkımızın 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldı"

Bakan Karaismailoğlu, halkın 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldığını belirterek, "Türkiye'nin 5G Yolculuğu lansman törenimizle bu başarılarımızı sizlerle paylaşmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

5G teknolojili havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı'nın bugün 5G'li havalimanı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Havalimanı'nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerimizce sağlanmış, abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıklar tamamlanmıştır. Operatörlerin 5G uygulamaları ve uygulama alanlarındaki gecikme, hız gibi avantajları gözlemleyebileceğimiz çalışmalar da hazırlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G yolculuğunda geldiği aşamayı göreceğiz."