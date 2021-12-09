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BİLİM-TEKNOLOJİ

Instagram genç kullanıcılarını korumak için yeni özellikler açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 09.12.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 14:35
Instagram genç kullanıcılarını korumak için yeni özellikler açıkladı

Instagram fotoğraf paylaşım uygulaması, ergenlik çağındaki genç kullanıcılarına tavsiye ettiği içerik konusunda daha seçici olacağını ve uygulamayı uzun süre kullanan gençleri ara vermeye teşvik edeceğini duyurdu.

ABD Kongresinde 8 Aralık'ta ifade verecek olan Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, şirketin sitesinden yayımladığı açıklamada, ergenlik çağındaki gençleri korumak için uygulamalarında değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Mosseri, Instagram'ın genç kullanıcılara önerilen ve gösterilen içeriklerin ve hesapların daha sıkı denetleneceğini vurguladı.

Açıklamasında platforma gençler için getirdikleri "mola ver" özelliği sayesinde programı belirli süre kullanan gençlerin ara vermeye teşvik edileceğine dikkati çeken Mosseri, ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da bugün devreye giren bu özelliğin diğer ülkelerde gelecek yılbaşında başlayacağını bildirdi.

Mosseri, Instagram'da kullanıcıların kendisini takip etmeyen ergenlik çağındaki kullanıcıları etiketlemesinin artık engellendiğini de bildirdi.

Ocak ayından itibaren genç kullanıcıların içeriklerini ve önceden aldıkları beğeni ve yorumları topluca silme özelliği getirileceğini de duyuran Mosseri, gelecek martta ise ailelerin çocuklarının uygulamada geçirdikleri süreyi kontrol edebilmelerini sağlayacak yeni bir aracın kullanıma sunulacağı bilgisini verdi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, eylül ortasında yayımladığı haberde, Facebook ürünleri ile çocuk ve gençlerin zihin sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmış, rapordaki bulgular tartışmalara neden olmuştu.

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Etiketler ABD İngiltere Kanada instagram ABD Kongresi

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