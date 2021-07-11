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BİLİM-TEKNOLOJİ

Yeni elektronik harp gücü 'Sancak' 'ne teslim edildi

Yayınlanma Tarihi: 11.07.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 16:03
Yeni elektronik harp gücü 'Sancak' Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi

Başkanı İsmail Demir, yeni elektronik harp gücü Sancak'ı, 'ne teslim ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Sancak'ın videosunu paylaştı.

İsmail Demir, stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiklerini belirtti.

Sancak, yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş bant amaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yeteneklerle elektronik harp alanında TSK'ye yeni yetenekler katacak.

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Etiketler Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii

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