Genişbant internet abone sayımız 82,4 milyona ulaştı, mobil abone sayımız 82,1 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldi" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de genişbant internet abone sayısının geçen yılın sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştığını, toplam mobil abone sayısının ise 82,1 milyonu geçtiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 1G teknolojisiyle 1991'de araç telefonları aracılığıyla tanışan Türkiye'nin, bundan üç yıl sonra cep telefonlarına, veri aktarımına ve SMS gönderimine imkan tanıyan 2G teknolojisine geçtiğini anlattı.

Sesin yanında verinin de önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, 2009 yılı sonunda yaklaşık 7 milyon civarındaki 3G abone sayısının, 4,5G'ye geçişin sağlandığı döneme kadar artışını sürdürdüğünü ve 2015 sonunda 64,3 milyon aboneyle en yüksek seviyeye ulaştığını aktardı.

Karaismailoğlu, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçildiğine işaret ederek, bugün 75,9 milyon 4,5G abonesi bulunduğunu, bunun toplam mobil abone sayısının yüzde 92'den fazlasını oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne genişbant internet kullanımının hızla arttığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2008'de 6 milyon olan genişbant internet abone sayımız, 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştı, toplam mobil abone sayımız ise 65 milyon seviyelerinden 82,1 milyonun üzerine çıktı. 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken, işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldi."

5G HÜKÜMET PROGRAMINDA ÖZELLİKLİ VE AYRICALIKLI YER ALIYOR

Kullanılan cihaz ve altyapının durumuna göre değişmekle birlikte 4,5G'de elde edilen veri indirme hızları hizmetinin ilk sunulduğu günlerde 100 Mbps civarındayken halihazırda 400 Mpbs sınırını zorladığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"1 cigabayt büyüklüğündeki bir video 3G teknolojisiyle ortalama 6,5 dakika civarında bir zamanda yüklenebilirken, 4,5G'de bu süre 1 dakikanın altına inmiştir. 4,5G'den bir sonraki adım ise 5G ve ötesi teknolojilerdir. Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacak. Bu nedenle 5G konusu, hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu konuda uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir."

Bakan Karaismailoğlu, iletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G'ye geçiş için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade ederek, 4,5G ile artan veri indirme hızlarının 5G ile daha da artacağını vurguladı.

Dünyada 5G şebekesinin hayata geçtiği ülkelerdeki uygulamalara bakınca hizmetin ilk etapta 500 Mpbs ile 1000 Mpbs arasında hız sunacağının altını çizen Karaismailoğlu, bunun zaman ilerledikçe 2000 Mpbs seviyesine erişeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, 3G ve 4,5G adaptasyonunun çok hızlı hayata geçtiği değerlendirildiğinde, genç nüfusu ve potansiyeliyle öne çıkan Türkiye'de mobil hizmetler pazarının 5G ve ötesi hizmetleri de çok hızlı benimseyeceğinin net şekilde ortaya çıktığını belirtti.