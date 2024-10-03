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AKADEMİK HABERLER

Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihleri başladı.

Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı
Yayınlanma Tarihi: 3.10.2024 10:17:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:13

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, spor bilimleri için ÖZYES tercihleri, 7 Ekim saat 23.59'a kadar alınacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde, 2024-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

- Kayıt yaptırmayanlara tercih hakkı

Kılavuza göre, merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacak. En yüksek YP'ye sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

2024-ÖZYES'de merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar da 2024- ÖZYES ek yerleştirme işlemlerinde tercih bildiriminde bulunabilecek. Kayıt olan adaylar ek yerleştirme için tercih yapamayacak.

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

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Etiketler 2024 ÖZYES Başvuru 2024 YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı ( Ölçme Yerleştirme Puan 2024 20 ÖSYM

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