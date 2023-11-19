Milli Eğitim Bakanlığına ( MEB ) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, ilk ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl okullarda ilk ara tatili13-17 Kasım olarak belirledi.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

81 ilde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle dersbaşı yapacak.

Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak - 2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

2023'te eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.