Karne günü ailelerin dikkat etmesi gerekenler

🔸 Karne günü yediden yetmişe büyüklerin ve öğrencilerin merakla beklediği heyecanlı bir gündür. Öğrenciler karnelerindeki notlarını merakla beklerken bir yandan da öğrenim hayatlarının bir sonraki yılına geçmenin sevinç ve heyecanı içindedirler.

🔸 Bu günlerin güzel hatırlanması için ebeveyn ve öğretmenlere düşen önemli görevler vardır. Kimilerinin acı dolu kimilerinin ise mutlulukla hatırladığı günlerdir.