Karne günü ailelerin dikkat etmesi gerekenler
Bugün okullarda bahar yarı yılının sona ermesiyle birlikte son ders zili çaldı. Öğrenciler heyecanla karnelerini almaya okullarına gittiler. Karnelerindeki notlar nedeniyle kimileri üzüldü, kimileri sevindi. Bu noktada ailelere düşen görev ve tutumları sizin için araştırdık.
Giriş Tarihi: 18.06.2023
09:58
🔸 Karne günü yediden yetmişe büyüklerin ve öğrencilerin merakla beklediği heyecanlı bir gündür.
Öğrenciler karnelerindeki notlarını merakla beklerken bir yandan da öğrenim hayatlarının bir sonraki yılına geçmenin sevinç ve heyecanı içindedirler.
🔸 Bu günlerin güzel hatırlanması için ebeveyn ve öğretmenlere düşen önemli görevler vardır. Kimilerinin acı dolu kimilerinin ise mutlulukla hatırladığı günlerdir.
🔸 Karne gününde, anne ve babaların çocuklarının
hangi dersten hangi notu aldığından çok, oldukça önemlidir. onların duygu durumunun ne olduğunu gözlemlemeleri
🔸 Ebeveynler, çocuklarının mutlu olup olmadığına, kendilerini yeterli görüp görmemelerine dikkat kesilmeliler. Çocuklarının gerçek potansiyeline ulaşmak istiyorlarsa onlara güvenmeli ve yapabileceklerine olan inançlarını göstermeliler.
AİLENİN ÇOCUĞUN BAŞARI ALGISINDAKİ YERİ
🔸 İlkokul yılları çocukların başarı algısının şekillenmesinde en önemli yıllardır. İnsanlar çocukluk yıllarına baktıklarında orada başarı ile ilgili bazı konuların onları yaraladığını görür. Burada önemli olan nokta, çocukların başarısının görülmesi, fakat aşırı veya çok az gibi uç tepkiler vermemektir.
🔸 Karne aile ve çocuğa bir geri bildirim olarak görülmeli, bu belgeyi ebeveynler, çocuk ve aile hep birlikte değerlendirmelidir. Düşük notların kaynağı gelişimsel problemler, dikkat eksikliği ve uyum sorunu olabilir.
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İnanılmadığına inanan çocuk, duygusal olarak incinir. Bunun dışında bu durum çocuğun kendini bu etiketle tanımlayıp kabul etmesine neden olabilir.
🔸 Çocukları iyi niyetle de olsa akranlarıyla kıyaslamamalıyız. Bu çocuklarda anne-baba ve öğretmene öfkeye sebebiyet verebilir.
🔸 Ebeveynler çocuklarını daha çok başarısız oldukları derse yönlendirir.
Fakat çocuğun başarılı olduğu ders, o dersle ilgili alanlara yönelirse daha da başarılı olacağının sinyallerini verir.
🔸 Vav TV'de yayınlan Kendini Bilmek programına bu hafta Psikolog/Yazar Cevher Sönmez ve Klinik Psikolog Mine Varol konuk oldu. "Karne heyecanının" konuşulduğu programda
Psikolog/Yazar Cevher Sönmez, öğretmenlerin öğrencilerin başarısındaki önemi hakkında:
"Derslerinde en çok başarılı olduğumuz öğretmen, bizi gören kendisiyle bağ kurabildiğimiz öğretmendir. Sırf bu yüzden bile çocuklar o öğretmenin dersinde başarılı olmak için efor sarf eder."