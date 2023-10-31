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e-YDS başvuruları 2 kasımda sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) için başvuruların başladığını bildirdi.

e-YDS başvuruları 2 kasımda sona eriyor
Yayınlanma Tarihi: 31.10.2023 09:23:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 09:22

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, e-YDS 2023/11 İngilizce alanında, 11 Kasım'da Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava başvurular, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan, Ankara'da 4 bin 200, İstanbul'da 460, İzmir'de 116 ve Adana'da 306 olarak belirlendi.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

Ayrıca e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlandı.

Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ile 2023 e-YDS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyor.

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Etiketler 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( -DS 2023 11 İngilizce Ölçme e-YDS ÖSYM Ankara İstanbul İzmir Adana 2023 e YDS Kılavuzu

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