Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

Mesleki eğitim merkezlerinde yeni alanlar açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "siber güvenlik" ve "yenilenebilir enerji teknolojileri" alanlarını mesleki eğitim merkezleri kapsamına aldı.

Mesleki eğitim merkezlerinde yeni alanlar açılacak
Yayınlanma Tarihi: 4.9.2023 12:39:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 12:39

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına alınan veya adı değişen meslek alan ve dallarının listesini yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre "siber güvenlik" ve "yenilenebilir enerji teknolojileri" alanları, mesleki eğitim merkezleri kapsamına alındı.

Bu alanlar altında, mesleki eğitim merkezlerinde "siber güvenlik" ve "güneş panel entegre sistemleri" dallarında eğitim verilecek.

Öte yandan, metalürji alanındaki "izabe" dalının adı "izabe ve haddecilik" olarak değiştirildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler milli eğitim bakanlığı 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu na

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN