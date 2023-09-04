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Bursluluk Sınavı'nda 30 bin ek kontenjan düzenlemesi Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında deprem bölgesindeki öğrenciler için açılan 30 bin ek kontenjanla toplam kontenjan 100 bine çıkarıldı.

Bursluluk Sınavı’nda 30 bin ek kontenjan düzenlemesi Resmi Gazete’de
Yayınlanma Tarihi: 4.9.2023 12:33:46 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 12:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki öğrenciler için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında 30 bin ilave kontenjan ayrılacak.

Kontenjandan, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini depremlerden etkilenen illerde tamamlayan öğrenciler yararlanacak.

Toplam kontenjanın yüzde 30'u ayrıldıktan sonra kalan kontenjan 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere dağıtılacak.

Diğer illerde de burslardan faydalanacak öğrenci sayısı arttı

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, son düzenlemeyle depremden etkilenen 11 il için ayrılan 30 bin kontenjan dışındaki 70 bin öğrenci, kalan 70 ile dağıtılacağı için bu eğitim öğretim yılında burslardan faydalanacak öğrenci sayısı da artmış olacak.

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Etiketler Adana Adıyaman Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı burs bursluluk sınavı

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