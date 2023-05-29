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Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 16 Temmuz'da yapılacak DGS'nin başvuruları için son tarih 5 Haziran...

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
Yayınlanma Tarihi: 29.5.2023 13:44:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 13:46

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak, başvuru süresi 5 Haziran'da sona erecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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Etiketler Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM Ölçme 2023 DGS Kılavuzu ais osym başvuru ais giriş dgs dgs

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