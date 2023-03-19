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AKADEMİK HABERLER

Deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 761 destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) noktası oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için 761 noktada, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldığını bildirdi.

Deprem bölgesinde LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için 761 destekleme ve yetiştirme kursu DYK noktası oluşturuldu
Yayınlanma Tarihi: 19.3.2023 08:43:00 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 09:03

Özer, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için oluşturulan DYK noktalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, "Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS'ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

DYK'lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın "http://dhgm.meb.gov.tr/dyk" internet adresinden ulaşılabilecek.

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