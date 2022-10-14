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Kyk borcu düzenlemesi komisyondan geçti

Yayınlanma Tarihi: 14.10.2022 14:41:05 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 14:40
Kyk borcu düzenlemesi komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu erteleme talebinde bulunduğunda, çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

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Etiketler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu KYK kyk borcu

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