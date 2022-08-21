Manisa'nın Soma ilçesi ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kullanılmayan köy okulları, "Köy Yaşam Merkezleri" projesi çerçevesinde yaşam merkezlerine dönüştürülüyor.

Uzun yıllardır atıl durumda olup kullanılmayan köy okulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesiyle onarılarak, ihtiyaçlar çerçevesinde anaokul, ilkokul, kurs merkezleri, kütüphane, doğa bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyeler ve gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.

İlk etapta Akçakoca'da 5 köy okulu, köy yaşam merkezine dönüştürülerek faaliyete başladı. Bu faaliyetler çerçevesinde, Esmahanım ve Göktepe köy yaşam merkezlerinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitim, sosyal, sportif ve müzik alanlarına yönelik kurslar ve etkinlikler yapılmaya başlandı.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ve Şube Müdürü Ali Kazak Yırca ve Beyce Mahallelerinde açılış onayları gelen köy okullarını ziyaret ederek, eksiklikleri ve onarım yapılacak alanları yerinde inceledi. Çakmak, kullanılmayan köy okulu binalarının köy yaşam merkezlerine dönüşümüne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yırca ve Beyce'de ilkokul binalarımızı tekrar öğrenciler ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda halk eğitimi merkezi olarak kullanılarak özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili köylülerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi, Tarım ve Orman Bakanlığımızla iş birliği içinde koordineli bir şekilde yürüterek köylümüzün bulunduğu mekana eriştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda eğer halk eğitimi merkezine ihtiyaç yoksa köyün durumuna ve fiziki koşullarına göre orayı bir gençlik kampına dönüştürmeyle ilgili ve çocuklarımızın gençlik kampında vakit geçirecekleri, köy ortamını teneffüs edecekleri bir mekana dönüştürmeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."