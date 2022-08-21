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AKADEMİK HABERLER

Açıköğretim Fakültesi kontenjanları doldu

Yayınlanma Tarihi: 22.8.2022 02:00:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 16:06
Açıköğretim Fakültesi kontenjanları doldu

ÖSYM tarafından ilan edilen 2022 YKS Yerleştirme Sonuçları’na göre Anadolu Üniversitesi örgün lisans ve ön lisans programlarının kontenjan doluluk oranları yüzde 100 ile rekor kırarken Açıköğretim Sistemi programları da aynı şekilde yüzde 100 doluluk oranına erişti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre ve 52'si okul birincisi olmak üzere; aralarında Türkiye 760'ıncısı, 838'incisi, 910'uncusu, 911'incisi, 1191'incisinin de bulunduğu başarılı öğrenciler Anadolu Üniversitesi örgün programlarında okumaya hak kazandı. Örgün programlarda 52 okul birincisinin yanı sıra yerleşen öğrencilerin yüzde 44,5'i ilk üç tercihinde, yüzde 63'ü ilk beş tercihinde, yüzde 87'si ise ilk 10 tercihinde, Anadolu Üniversitesi'ni tercih etti.

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Yeni kayıt olan öğrenciler de ikinci üniversite imkanından yararlanabiliyor

Tüm kontenjanların dolduğu Anadolu Üniversitesi'nde öğrenme olanakları ise bitmiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından 2002 yılında hayata geçirilen sınavsız İkinci Üniversite, hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkânı tanıyor. İkinci Üniversite çerçevesinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken, ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.

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Kayıtlar 22 Ağustos'ta başlıyor ve 17 Ekim'e kadar devam ediyor

Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için İkinci Üniversite şartsız ve sınavsız 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor. İkinci Üniversite'ye kayıt yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden veya http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabilir. Kayıtlar 22 Ağustos'ta başlıyor ve 17 Ekim'e kadar devam ediyor.

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Etiketler anadolu üniversitesi Açıköğretim Sistemi Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yükseköğretim Kurumları sınavı ÖSYM milli eğitim Türkiye

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