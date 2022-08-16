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Okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Yayınlanma Tarihi: 17.8.2022 02:00:50 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 10:51
Okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Erzincan’da bulunan okullarda bakım-onarım ve boyama çalışması yapılarak öğrencilere, yeni eğitim-öğretim döneminde daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alma imkanı sağlanıyor.

Erzincan'da ki okullarda bakım-onarım, boyama ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi çalışmalarını hızlandıran ekipler, Erzincan Fen Lisesinin onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, eğitim-öğretime hazırlık çalışmaları çerçevesinde devam eden onarımları yerinde inceledi. Erzincan Fen Lisesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, çalışmalar hakkında Okul Müdürü Şahin Çubuk'tan bilgi aldı. Yaz döneminde yapılan onarımlarla, fiziksel yetersizlikleri ve eksiklikleri olan okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır hale getirileceğini ifade eden Gün, yeni yapılan derslikler sayesinde de fiziki kapasitesi artan okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılarak eğitim-öğretim kalitesinin artırılması noktasında çalıştıklarını belirtti.

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Etiketler Erzincan Erzincan Fen Lisesi Erzincan İl Millî Eğitim OKULLAR okullar açılıyor

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