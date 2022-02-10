Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin yürüttüğü projeyle, mevsimlik tarım işçisi ailelerden 1200 çocuk okul sıralarına oturdu.

Adana, Mersin ve Hatay'da mevsimsel tarım işçisi olarak çalışan ailelerin 1200 çocuğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle okullu oldu.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) hibe desteğiyle geçen yıl başlatılan Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi, mevsimlik tarım işçisi ailelerin okula gitmeyen çocuklarının eğitime kazandırılmasını hedefliyor.

Toplam 40 ay sürecek proje kapsamında, tarım arazilerinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin iş nedeniyle eğitimlerine ara vermiş, hiç okula gitmemiş ve çalışma riski altındaki çocukları tespit ediliyor.

Daha sonra ailelerin ikna edilmesi aşamasına geçiliyor. Ailelerin onayı alındıktan sonra çocukların eğitim ihtiyaçları karşılanarak en yakın okula öğrenci kaydı yaptırılıyor.

Okulun uzak olması durumunda öğrenciler projeden sağlanan destekle taşımalı eğitimden faydalanıyor.

Derneğin Adana, Mersin, Hatay eğitim koordinatörü Muhammed Korkmaz, AA muhabirine, toplumda dezavantajlı çocuk, kadın ve gençler başta olmak üzere bireylerin insana yakışır koşullarda yaşamlarını sürdürmelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Geçen yıl bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ILO işbirliğinde AB hibe desteğiyle yürütülen 40 ay sürecek projeye başladıklarını ifade eden Korkmaz, projeyle çocukları tarladan uzaklaştırıp eğitime kazandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Korkmaz, projenin mevsimlik tarımda en fazla göç alan ve veren iller olmak üzere Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerinde yürütüldüğünü ifade etti.

Projeyi yürütürken yaptıkları saha çalışmalarını anlatan Korkmaz, şunları söyledi:

"Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları alanlara gidiyoruz. Ailelerle tanışıp onların öncelikle güvenlerini kazanıyoruz. Daha sonra projenin içeriğini anlatıp ailelerin çalışan veya çalışma riski altındaki çocuklarını tespit ediyoruz. Bu çocukları yaş gruplarına göre ayırıp, çadır alanının en yakın bölgesindeki okul idaresi ile görüşüp tespit ettiğimiz çocukların isim ve kimlik bilgilerini okul idarelerine bildiriyoruz."

Çocuğun her yerde okula devamlılığı izleniyor

Korkmaz, çocukların tespit edilip okullara bildirilmesinden sonra hem burada hem de gittikleri başka ilde okula devamlılığını da takip ettiklerini vurguladı.

Çocukların aileleri ve okul ile devamlı temas halinde olduklarını ifade eden Korkmaz, şöyle devam etti:

"Projemizin en büyük farkı takip ve izleme yönteminin olması. Burada sadece çocuğu tespit edip okula yönlendirme yapmıyoruz. Okula devamlığını da sağlıyoruz. Çocuk haftada 3-4 gün okula gitmediyse okul idaresi ile görüşüyoruz. Okulda bir problem yaşadı mı, yaşadıysa nasıl çözebiliriz tespit ediyoruz. Eğer okulla ilgili bir problem değilse dönüp aile ile görüşüyoruz. Çocuğun ne eksiği var, neden okula gitmiyor diye. Bu sorunlar üzerine yöneliyoruz. Destek lazımsa veriyoruz. Okula uzak yerdeki çocukların ulaşımı konusunda servis desteği, tam gün eğitim olan okullarda yemek yiyebilmesi için yemek desteği de sağlıyoruz. Bunların tamamı proje kapsamında ailelerimize sağlanıyor."

Öğrencilerin yarıyıl veya ara tatillerde kurdukları sosyal destek merkezlerinde de eğitim aldıklarını anımsatan Korkmaz, çocukları tarladan uzaklaştırmanın tek yolunun onları okula kazandırmaktan geçtiğini kaydetti.

"Hedefimiz çocukları eğitime kazandırmak"

Korkmaz, aynı zamanda ailelere de eğitim verdiklerini, geçen yıl başlanan projede halihazırda Adana, Mersin ve Hatay'da 1200 çocuğu okula kazandırdıklarını vurguladı.

Projenin 40 ay süreceğini anımsatan Korkmaz, "Tek hedefimiz ulaşabildiğimiz tüm çocuklara ulaşıp onları eğitime kazandırmak, tarladan, iş hayatından uzaklaştırmak olacak." dedi.

Proje kapsamında 3 çocuğu okula kazandırılan Halime Korak ise 9 yıldır Adana'da tarım işçiliği yaptıklarını, şeker pancarı sökümü için Yozgat'a da gittiklerini söyledi.

Korak, "Çocuklarımdan 3'ü okula gitmiyordu. Dernek aracılığıyla yeni okula göndereceğiz. Bize yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Eğitimine ara verdikten sonra yeniden okula giden 16 yaşındaki Abbas Işık da dernek sayesinde okula başladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim için ailesine destek verilen 8 yaşındaki Zehra Işık da okula yeniden başlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.