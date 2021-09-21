Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

TEKNOFEST’te Sivas rüzgarı

Yayınlanma Tarihi: 21.09.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 09:40
TEKNOFEST’te Sivas rüzgarı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Bursa’da düzenlenen yarışmada Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ERB takımı Döner Kanat kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin Bursa etabı tamamlandı.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalara Sivas'tan katılan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ERB takımı Döner Kanat kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olurken Aqila takımı ise 10'uncu oldu. Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robogem takımı ise Döner Kanat kategorisinde 16'ncı oldu.

Sivas'tan TEKNOFEST İstanbul etabına katılan diğer 16 takım da bu hafta yarışacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Bursa İstanbul Sivas TEKNOFEST Havacılık

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN