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2021-'de okuyucu talep eden engelli öğrenciler için çift soru kitapçığı verilecek

Yayınlanma Tarihi: 24.05.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 16:38
2021-YKS'de okuyucu talep eden engelli öğrenciler için çift soru kitapçığı verilecek

Kamu Denetçiliği Kurumunun bir başvuru kapsamında yaptığı görüşmeler neticesinde, , Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında engelli öğrenciler için çift soru kitapçığı uygulaması yapılması kararlaştırıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, YKS'ye girecek engelli bir öğrenci, 2021 kılavuzunun güncellenerek, okuyucu yardımı talep eden engelliler için engelli ve ona yardım eden okuyucuya 1'er tane olmak üzere çift soru kitapçığı verilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu. KDK, engelli öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için ÖSYM Başkanlığı ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin ardından öğrencinin sorunu çözüldü. ÖSYM Başkanlığı, KDK'ya gönderdiği cevabi yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı talep eden ve soru kitapçığını okuma hakkı bulunan engelli adaylara yönelik yürütülmekte olan çalışmaların tamamlandığını bildirdi. ÖSYM'nin yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda soru kitapçığını okuma hakkı bulunan adayların sınava girecekleri tek kişilik salonlarda, bir soru kitapçığı aday için, diğer soru kitapçığı ise okuyucunun soruları adaya okuması için olmak üzere, çift soru kitapçığı uygulamasının yapılacağı bilgisi verildi.

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Etiketler 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( ÖSYM Başkanlığı ÖSYM 2021 yks YKS Kamu Denetçiliği Kurumu Ölçme

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