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17 Mayıs Pazartesi tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak

Yayınlanma Tarihi: 13.05.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 09:30
17 Mayıs Pazartesi tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak

, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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Etiketler Milli Eğitim Bakanlığı MEB

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