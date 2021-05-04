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mayıs örnek soru kitapçığı yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 04.05.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 16:30
LGS mayıs örnek soru kitapçığı yayımlandı

, Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında 6 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava katılacak öğrenciler için mayıs ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik 2018-2019 eğitim öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanıyor.

Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanan örnek sorulara "meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr/" adreslerinden erişilebiliyor.

Bu yılki sınav için örnek soru paketlerinden ilki 2 Aralık 2020, ikincisi 6 Ocak 2021, üçüncüsü 4 Şubat 2021, dördüncüsü 8 Mart 2021, beşincisi ise 9 Nisan 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu. Mayıs ayı örnek sorularıyla beraber Ekim 2018'den itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1105'e ulaştı.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav türkçe

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