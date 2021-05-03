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Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu

Yayınlanma Tarihi: 03.05.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 12:42
Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu

Bazı fakültelerin kurulması ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Batman Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Galata Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Hukuk Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesinde Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde Hukuk Fakültesi, Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi ile kuruldu.

Erzincan Binali Yıldırım ile Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerindeki beden eğitimi ve spor yüksekokulları da kapatıldı.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildi.

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Etiketler Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Kayseri Tıp Fakültesi Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Resmi Gazete Erzincan Binali Yıldırım

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