Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

, meslek lisesi öğretmenlerine eğitim verecek

Yayınlanma Tarihi: 20.04.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 13:07
Google, meslek lisesi öğretmenlerine eğitim verecek

() ve , meslek liselerinde görevli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleyecek.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Birlik ve Google iş birliğiyle meslek lisesi öğretmenlerine hizmet içi eğitim verilecek. Söz konusu eğitim faaliyetlerinden ilk aşamada protokol kapsamında bulunan 81 ildeki 113 meslek lisesi öğretmeni faydalanabilecek.

EBA'da bulunan "Kotlin ile Android Mobil Uygulama", "Flutter ile Mobil Geliştirme" ve "Yapay Zeka" eğitimlerine tamamlayıcı nitelikte olacak canlı yayınlarla, meslek lisesi öğretmenleri Google uzmanlarından birebir eğitim görme fırsatı bulacak.

Eğitimlere katılabilmek için MEB ve TOBB tarafından okullara yapılacak duyuruların takip edilmesi ve EBA'da açılacak ilgili derslere kayıt yaptırılması gerekiyor.

Yurtdışında eğitim görebileceğiniz en iyi İslam üniversiteleri YURTDIŞINDA EĞİTİM GÖREBİLECEĞİNİZ EN İYİ İSLAM ÜNİVERSİTELERİ

MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN AMACI

MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB ETÜ Milli Eğitim Bakanlığı Kotlin ile Android Mobil Uygulama google Flutter ile Mobil Geliştirme MEB Yapay zeka TOBB EBA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN