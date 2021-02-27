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MEB: Yüz yüze eğitime 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacak

Yayınlanma Tarihi: 27.02.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 15:59
MEB: Yüz yüze eğitime 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacak

Bakanlığı, "1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacak." açıklamasında bulundu.

Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen 'nda, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Bu doğrultuda tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

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Etiketler Sağlık Bakanlığı milli eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

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