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MEB'den ''ne 176 milyon lira destek

Yayınlanma Tarihi: 18.02.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 10:42
MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 176 milyon lira destek

, ""ndeki okulların altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim ortamlarının zenginleştirilmesinin de aralarında olduğu destekler kapsamında, 176 milyon liralık yatırım yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nin 2021 yılı ilk performans değerlendirme toplantısı, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda, projenin ilk üç aylık bölümü, proje performans göstergeleri dikkate alınarak değerlendirildi. Proje kapsamında 1000 okula 1000 kütüphane kuruldu. Ayrıca, 200 milyon liralık bütçenin 85 milyon lirası 2020'de kullanılarak, bu okulların mevcut laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi.

Projede yer alan 1000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bunun için geçen yıl 50 milyon liralık yatırım yapıldı. 2021 yılı için güçlendirme kapsamındaki okullara 250 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Proje kapsamında 1000 okuldaki öğretmenlere yönelik ilk yardım, fikri mülkiyet hakları ve ölçme ve değerlendirme yöntemleri eğitimleri de sürdürülüyor.

HER ŞEY TAKVİMİNE GÖRE İLERLİYOR

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Projeyi 3,5 ay önce başlattık. 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje. Şu an her şey takvimine göre ilerliyor. Bugüne kadar okullarımıza 176 milyon lira yatırım yaptık. Bu toplantıda da projenin 3,5 ayını ve önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik."

Projenin değerlendirme toplantısına, bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.

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Etiketler Mahmut özer Milli Eğitim Bakanlığı 2020 Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Milli Eğitim Bakanlığının milli eğitim

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