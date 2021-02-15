Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

Uzaktan eğitim sürecinde din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları seslendirilecek

Yayınlanma Tarihi: 15.02.2021 08:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 08:16
Uzaktan eğitim sürecinde din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları seslendirilecek

(MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve liselerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile meslek derslerine ait kitaplar seslendirilerek internet üzerinden erişime açılacak.

MEB sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamındaki uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere yeni bir hizmet daha sunulacak.

Görme engelliler başta olmak üzere tüm öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenme kayıplarının önlenmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve liselerin din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları ile meslek derslerine ait kitaplar seslendirilecek.

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerince seslendirilen ders kitapları tamamlandığında, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sitesindeki materyal bölümü ile (EBA) üzerinden erişime açılacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün imam hatip lisesi Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN