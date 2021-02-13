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AKADEMİK HABERLER

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Yayınlanma Tarihi: 13.02.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 12:05
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Adaylar, belgelerini 'nin internet sayfasındaki Aday İşlemleri Sistemi'nden, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Şubat'taki 2020-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

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Etiketler Ölçme Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020 ALES 2 ÖSYM ALESgirişyerle

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