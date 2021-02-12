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AKADEMİK HABERLER

MEB öğrenciler için 'okuma öğreniyorum' seti hazırladı

Yayınlanma Tarihi: 12.02.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 11:00
MEB işitme engelli öğrenciler için 'okuma öğreniyorum' seti hazırladı

, öğrencilere yönelik eğlenceli özel içeriklerin yer aldığı okuma öğreniyorum seti hazırladı.

'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, özel gereksinimli öğrencileri sürekli artan zengin içeriklerle desteklemeye devam ediyor.

bu kapsamda özel öğrenciler için " Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum" isimli 5 kitaptan oluşan set hazırladı.

Alanında bir ilk olan ve iki "Yardımcı Ders Aracı", "Öğretmen Kılavuz", "Öğrenci Çalışma" ve "Etkinlik" kitaplarından oluşan set, okuma yazma sürecine aktif katılımı sağlayan içerikler ve görsel betimlemelerden oluşuyor.

Kitap setinde işitme yetersizliği olan öğrencilerin edinmeleri gereken becerileri destekleyen ve beraberinde kelime dağarcığının zenginleşmesini sağlayan kaynaklar da yer alıyor.

Öğrencilere eğlenceli etkinlik ve öğrenmeyi motive edecek çalışmalarla okuma yazmayı sevdirecek kitap setinin dijital versiyonuna da "http://orgm.meb.gov.tr/derskitaplari/isitme.html" adresinden ücretsiz ulaşılabiliyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN ZENGİN BASILI VE DİJİTAL KAYNAKLARLA HEP YANINDA OLDUK

Bakanı , Bakanlığın salgın sürecinde daha özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları konusunda çok daha hassas davranmaya çalıştığını belirterek, özel gereksinimli öğrencilerin zengin basılı ve dijital kaynaklarla hep yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Mobil uygulamalar, dijital ders içerikleri ve etkileşimli kitaplar ile birçok basılı kaynağı öğretmen, öğrenci ve veliler ile buluşturduklarını hatırlatan Selçuk, "Bugün paylaştığımız ' İçin Okuma Yazma Öğreniyorum' seti, zengin içeriğiyle işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin okuma yazmayı kolaylıkla kavramalarını, Türkçe ve dilbilgisi kazanımlarını desteklemeyi amaçlıyor." bilgisini paylaştı.

Kaynakların öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı 'e, Müdürü ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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Etiketler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mahmut özer Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Milli Eğitim Bakanlığı Nezir Gül Ziya Selçuk işitme engelli milli eğitim İşitme Engelli Öğrenciler

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