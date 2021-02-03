ÖSYM tarafından online olarak düzenlenen yabancı dil sınavı e-YDS başvuruları başladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan Adaylar 2-18 Şubat arası başvurularını yapabilecekler.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, e-YDS başvurularının başladığı belirtildi. e-YDS'nin 27 Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresinin 180 dakika olduğu belirtildi.

Sınava başvuru süreci, 02 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 02 Şubat 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecekler. e-YDS'ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce salgın sebebiyle HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Yapılan açıklamada sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3500, İstanbul'da 432, İzmir'de 84 olacağı belirtildi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacağına dikkat çekildi.



e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile ÖSYM tarafından deneme e-sınavı hazırlandı. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğuna vurgu yapıldı.