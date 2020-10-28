Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

Ön Lisans anahtarı yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 11:16
KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

, dün yapılan () Ön Lisans anahtarını yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), dün yapılan () Ön Lisans anahtarını yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

EĞİTİM MEDYASI VE MEDYA EĞİTİMİ

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı temel soru kitapçık ve cevap anahtar kpss ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN