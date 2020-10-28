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için 'da kayıt yaptıramayanlara ikinci şans

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:03
2020 Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama'da kayıt yaptıramayanlara ikinci şans

, kayıt tarihinin bitiminden itibaren 10 iş günü içinde mazeretini ilgili yükseköğretim kurumuna bildiren ve mazereti kabul edilen adayların kaydının yapılmasına karar verdi.

Yüksek Öğretim Kurulu (), İçin 'da kayıt tarihinin bitiminden itibaren 10 iş günü içinde mazeretini ilgili yükseköğretim kurumuna bildiren ve mazereti kabul edilen adayların kaydının yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

YÖK, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun toplantısında alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 YKS ile yerleşen öğrencilerde olduğu gibi, 2020 Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri sonucunda, bir yükseköğretim kurumuna yerleşen/yerleşecek olan ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir."

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Etiketler Mühendislik tamamlama 2020 Teknik Öğretmenler YÖK

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