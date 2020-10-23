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lisesi öğrencileri erken mezun olabilecek

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 16:42
Açıköğretim lisesi öğrencileri erken mezun olabilecek

Bakanı Selçuk: lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.

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