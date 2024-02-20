Orijinal hattıyla tablosu birçoğumuzun evini ve işyerini süsleyen bu hikmetli söz gerçekten ibretli ve faydalı bir tavsiyedir. Her türlü dünyalık sıkıntı ve meşakkatin, aynı zamanda zevk ve sefanın geçici olduğuna işaret eder. İyi veya kötü, keyif veya acı, beğenilmek veya dışlanmak, başarı veya hata, şöhret veya faciaya maruz kalmak... Kısacası her halin gelip geçiciliğini bizlere hatırlatır.

Dünyada her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır; öyle olması da gerekir.

Evet, dünya fanidir. Geçici zevklere, makamlara bel bağlamamalıdır. Ama dünya meşakkatlerinin de geçici olduğunu bilmek lazımdır.

Her türlü ağır ıstıraplar, ciddi acılar, felaketler devamlı değildir. Nasıl başlangıçları varsa, sonları da öyle mevcuttur. Eninde sonunda bunlar bitecekler, dert etmeye değmezler.

Keyifliyken bu duygunun hiç sona ermemesini, ıstırabımız varken hemen bitmesini isteriz. Ama çoğu zaman böyle olmayabilir. Fakat er geç ikisi de sona erecektir.

Bazen şahsımızı, ailemizi, çevremizi veya memleketimizi kara bulutlar sarar. Herkes gergindir, sıkıntılıdır. Sanki çıkış yolu yok gibidir. Böyle zamanlarda "Bu da geçer ya hu!" demek gönlümüze su serper, içimizi ferahlatır. Hakikat de böyledir zaten. Her yokuşun bir inişi, her gecenin bir sabahı vardır.

Şimdiye kadar sayısız insan ve toplum, inanç sahipleri ve iman ehli en ağır imtihanlara maruz kaldılar, işkence ve ezalara tahammül ettiler. Hepsinin sıkıntısı geçti, cefaların verdiği tecrübe ve olgunluklar onlara kaldı.

Dünyevi zevk ve sefalara dalanlar da bunu sürdüremediler. Bir süre sonra ıstırap ve cefalara maruz kaldılar.

Bazen hayatımızdaki en parlak ışığımız bir anda sönüp bizi karanlıkta bırakabilir bazen de zifiri karanlığın içinden bir güneş doğup hayatımızı yeniden aydınlatabilir. Yaşadığımız her şey gelip geçicidir ve cümlenin sonuna eklenen "Ya Hu (Ya Allah)" kelimeleri ile kastedildiği gibi her şey Allah'tan gelir. Ne mutluluğumuzda rahatlayıp kontrolü elden bırakmalıyız ne de mutsuzluğumuzda umutsuzluğa kapılıp isyan etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun unutmayalım ki "Bu da geçer ya Hu!.."

Evet, her türlü zevk ve meşakkat geçicidir. Hem sefa içindeyken, hem cefa çekerken "Bu da geçer ya hu!" demeyi unutmayalım...

Böylelikle daha olgun davranmış olur, olumsuzluklardan daha az etkilenir, dünyaya daha kuşbakışı nazar eder ve ölümsüz gerçeklere daha candan bağlanırız.