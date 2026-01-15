Değişim zamanı geldiğinde akıllar tutulur

Bizde 'akıl tutulması' diye bir deyim vardır. Çok önemli bir deyimdir. Değişim zamanı geldiğinde akıllar tutulur. Şüphesiz Trump'ı seçerken Amerikan halkının aklı tutulmuştur. Şimdiki aklı olsaydı belki bir kez daha düşünür belki de hiç seçmezdi. Seçtiği güne lanet ederdi. Lakin iş işten geçti. Allah bir şeyi murat ederse esbabını halk eder diye bir ifade vardır. Aynen öyledir. Bunun farklı bir versiyonu ise şudur: Allah değişim vakitlerinde insanların aklını alır ve gafletle yanlış yaparlar.

Biz ise olaylara temelden değil türevden bakıyoruz. İnsanlar kolektif çılgınlık haliyle hareket ettiğinden çoğu kez geleceğin anlaşılmasına perde oluyor. Fark etmeden sürpriz ve beklenmeyen değişimlerle karşılaşıyoruz. Değişim dönemi geldiği için Trump ile karşılaştık. Kimi Batılılar George Walker Bush gibi ona da moron diyorlar. Moron II diyebiliriz. O Moron yerine kendisini Zülkarneyn olarak görüyor. Belki de bunun için İran ile daha ziyade ilgileniyor. Bilindiği gibi Zülkerneyn veya Kiros (Kuruş) Pers kralıdır ve Babil sürgününde olan Yahudileri yurtlarına iade etmiş ve İkinci Mabedi inşa etmiştir. Trump da kendisinde bir dini misyon atfediyor. Kendisinde Yahudileri kurtarma misyonu görüyor.

Olaylara temelden değil türevden bakıyoruz. Trump'ın İran'a musallat olmasının arkasında türev bakış açısı egemen. Şöyle ki İran halkı ayağa kalktığı için Trump meseleyi kaşımaktadır. Yoksa Trump meseleyi kaşıdığı için İran halkı başkaldırmış değil. 2017 olaylarında Trump iş başında değildi. Böyle çılgın bir adamın ABD'nin başına ya da dünyanın başına gelmesinin hikmeti nedir? Bunun cevabını bir hadiste buluyoruz: "Allah kaza ve kaderinin infazını istediği zaman, akıl sahiplerinin aklını başından alır ve takdir buyurmuş olduğu şeyi infaz eder. Yürürlüğe koyar. Bu infazdan sonra olara akıllarını geri iade eder ve onları nedamet duygusu kuşatır." (Ramuzu'l-Ehadis, s. 344). Amerikan halkı belki de şimdi pişman oluyor ama iş işten geçmiştir. Mührü Süleyman'ı sahte Zülkarneyn'e teslim etmiş, kaptırmış bulunuyor! Eyvahlar olsun! Zamanı kavrayamayan gelişmeleri de okuyamaz. Basireti körelir. Trump'ı çözemez. X hesabından bir zat adaletle alakalı olarak şu gönderisini paylaşıyor:" Yüce Allah'ın isimlerinden ve sıfatlarından biri de 'el adl' ismidir. Amerika, İsrail, İran ve müttefikleri.

Masumların kanı, tahtları ve ülkeleri yıkılana kadar, zaman alsa bile, peşlerini bırakmayacak ve sonra cehenneme girecekler; ne korkunç bir kader! Bugün bu çatışmada gördüğünüz şey, dün Müslüman topraklarını tahrip eden müttefiklere karşı Allah'ın planıdır (mekrullah'tır) ve yarın, Allah'ın izniyle onların sonu olacaktır…" Allah imhal eder ama ihmal etmez! Enfal suresinin 37'inci ayeti bu durumu anlatır: 37﴿ Ta ki, Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir.

Burada küfrün terakümü ve kümülasyonu ya da zulüm birikimi anlatılıyor. Bir gün suçlunun birisi Hazreti Ömer'in huzuruna getirilir. Hakkında işlem yapılacaktır. Adam yalvarır yakarır. Kendisinin affedilmesini ister. Rauf ve rahim isimlerinin gereğiyle davranılmasını ister. Hazreti Ömer ise ceza-i müeyyidenin kaçınılmaz olduğunu şu sözleriyle anlatır:" O isimleri atlayıp el adl ismine takılmışın. Allah settar ismiyle kim bilir seni nice ikaz etmiş, setretmiştir. Ama sen ısrar etmişin. Artık infaz vaktidir. "Elbette Trump Hazreti Ömer falan değildir. Lakin devran ve turnike ona da gelecektir. Hem de çok kısa bir zaman sonra. Süreç hızlandı. İran sırasından kurtulsa da kaderinden kurtulamayacaktır. Devran onu bekliyor!

Bilmeden deli Trump dünyayı değiştirmeye mamur. "Zalim Allah'ın kılıcıdır, onunla önce intikam alır, sonra da ondan intikamını alır." Adalet turnike gibidir. Herkes o kapıdan, çarktan geçer!

Mustafa Özcan

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.