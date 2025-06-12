İmparatorluğa veda

Kendisi gibi uçukları kaçıkları başına toplayan Trump şimdi de bunlardan kurtulmanın yollarını arıyor. Bu kafa onda oldukça değişen bir şey olmayacaktır. Birinci dönemden ders aldığını sanıyorduk. Heyhat! Birbirlerinin kirli çamaşırlarını ifşa ediyorlar. Trump eski ortağı Elon Musk'a esrarkeş, eroinman sıfatları yakıştırıyor. Belki de öyle! Esrarkeş dahiler! Öteki de tencere dibin kara seninki benden kara misali Trump'a verip veriştiriyor ve Epstein artığı, sübyancı, dengesiz ve cinsel sapık diyor. Hiçbiri alttan almıyor, diğerinden geri kalmıyor. Bu da yönettikleri imparatorluğun dağılmasını beraberinde getirebilir. Kimileri Los Angeles'ta meydana gelen olayları iç savaşın bir provası olarak görüyor. Burada Trump arı kovanına çomak soktu. Göçmenleri kızdırdı. ABD kıdemlisi ve kıdemsizi ile zaten bir göçmen ülkesi değil mi? Hala da ders almış değil, üstüne gidiyor! İç savaşla birleşen ABD galiba yeni bir iç savaşla da dağılacak. Dünya da sabırsızlıkla bunu bekliyor. Trump da yeni Baltazar olarak kahpe Babil'in akıbetine uğramaktan kaçınamayacaktır. Babil Duvarına şöyle yazılmıştı: MENE, MENE, TEKEL UFARSİN. Manası da şudur: MENE; Tanrı senin krallığını saydı ve onu sona erdirdi. TEKEL; terazide tartıldın ve eksik bulundun. FERES; ülken bölündü Medlere ve Farslara verildi.

Bu çılgınlar mangası anayasaya değil dürtülerine dayanıyorlar. Durum SSCB'nin sonu gibi olabilir. Trump kesinlikle aklı başında bir adam değil. Fantezi ve kurgu ile dünyayı yönetebileceğini varsayıyor. Bu kadar çuvallama karşısında artık Panama'dan Gazze Rivierasından, Grönland ya da Panama Kanalı ya da Kanada'dan vazgeçmesi beklenir. İsterse vazgeçmesin, elindekini idare edemiyor. California'yı yönetemeyen bir başkan ilaveleri nasıl yönetecek? Sadece başkalarının iştahını açıyor. Arapları soyarak bir yere varacaklarını düşünüyorlar. İşleri güçleri İsrail sevdası ve İslam düşmanlığı.

Amerikan Haçlı Savaşı (2020-2021) başlıklı bir kitap kaleme alan Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin geleceğiyle alakalı olarak karamsar düşüncelere sahip. Trump dünyayı gütmeye talip olsa da iki koyunu güdebilecek bir yapıda değil. Çok çabuk ısınıyor ve çok çabuk soğuyor, vazgeçiyor. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth henüz bakan olmadığı yıllarda Trump'ı züccaciye dükkanına giren bir file benzetmiştir. Fakat ahlaki yapısı böyle bir adamla takım kurmasına da mani olamamıştır. Bu da Amerikan pragmatizmi olsa gerek! Aynı kitapta haklarımızı hükümetten değil Allah'tan alırız demektedir. Yine aynı kitapta 'ABD, düşmanı olan BM'yi niye finansa ediyoruz?' satırlarına yer vermiştir. Sadece BM'yi değil 'UNESCO, NATO gibi uluslararası yapıları da niye finanse edip duruyoruz?' diye kazan kaldırıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth Müslüman bir ülke olan Türkiye'nin NATO'da ne işi var diye soruyor! Türkiye, İsrail karşısında bir askeri pakt kurmak istese buna da karşı çıkardı! Sahi bu çatlak ve ebleh herifler neden Arapların parasına tenezzül ediyorlar? Paraları mı yok, onurları mı? Müslüman bir konumdan Türkiye'nin NATO'da ne işi var diye soran bakan Avrupa'yı savunmak üzerimize vazife mi diye de soruyor! Biz Müslümanız peki, Avrupalı ne? Şantaj yüklü sözler ediyor. Avrupalılar da ABD'nin Avrupa'nın ayakları üzerine durmasını en az Ruslar kadar istemediğini biliyorlar!

Tarih elimizden kayıyor!

Tarih ve talih İsrail'in aleyhine çalıştığı gibi bu tür liderler kuşağı altında ABD'nin de avucunun içinden kayıp gidiyor. Amerikan Haçlı Savaşı başlıklı kitabında şöyle yazıyor: "Tarihi veriler ışığında cumhuriyetlerin ömrü 225 ile 275 yılları arasında dolmakta ve tükenmektedir. Ülkemiz ABD'nin raf ömrü de tükenmekte ve 245 yılını doldurmuş bulunmaktadır. Öbür taraf ya da Amerikan solu olan Demokrat Parti bize dost değildir ve birbirimize saygıdeğer dostlar değiliz. Siyasi hasım da değiliz. Biz düşmanız ya onlar bizi alt edecek ya da biz onları. Üçüncü bir seçenek yok. Kaybetmeye alıştık. Tarihi yaparak değil okuyarak bu yenilgileri meşrulaştırdık…"

Sert çocuk sert şeyler söylemiş! Çanlar İsrail ve ABD için çalıyor. Miadın dolmasına az bir süre kaldı. Belki başkaları için de çalıyor.

Ya ABD bunları çizmeyi aştıkları için toptan tımarhaneye tıkacak ya da bunlar ABD'yi tarihe gömecekler! İkisi de aynı kapıya çıkar.

Dünya olarak, başkalarını düşman gören, kendilerini de beğenmeyen deliler zümresi, mangası arasında zor bir süreçten geçiyoruz. Keskin sirke küpüne zarar!

Mustafa Özcan

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.