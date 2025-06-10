Nesepsiz, soysuz ve kurmaca tarikatlar

Tarikat denilince bizde genel olarak müteşerri tarikatlar akla gelir. Bu açıdan müteşerri (şeriatla uyumlu) tarikatlarla birlikte soysuz ve kurmaca manevi yapılara da tarikat ifadesi kullanılması genel olarak yadırganır. Halbuki meselenin künhüne indikçe gayri meşru da olsa böyle yapıların varlığına tanık oluruz. Sözgelimi Robert Lomas'ın 'Süleyman'ın (Hiram Usta) Anahtarı' adlı eserini okuyorum. Burada masonluk için genel olarak tarikat deyimi kullanılmaktadır. Arapça da bu kullanımlara 'tecevvüzen' kullanım denilir. Yani maksadı aşan tarzda bir kullanım. Masonluk paralelde yürüse de ne bilim ne de dindir. Tarihteki şaşaayı yakalamak, güncellemek isteyen bir akım. Din olmasa da bir ritüeldir. Vaftiz, tekris benzetmesinden iktibas edebileceğimiz gibi Hıristiyanlıktan, Yahudilikten beslenmiş ve devşirilmiş rükünleri vardır. Esasen Süleyman'ın mesellerine yani Beni İsrail geleneğine dayanıyor. Kur'an belki kadim haliyle masonluğa Saf Suresinin 37'inci ayetinde işaret ediyor. 'Kulle Bennain ve Gavvas'. Masonluk tarihini incelerken masonlar yapı ustaları olarak karşımıza çıkıyor ve Süleyman Aleyhisselam bunları medeniyetini kurmak için kullanıyor . Bunlar arasında insi varlıklar olduğu kadar cinni varlıklar da bulunuyor. Ayetin bir başka ifadesi ise gavvas yani dalgıçlardır. Kur'an Süleyman geleneğini daha da tafsil ediyor. Yapı ustalarına dalgıçları da ekliyor. Kur'an gavvas ifadesinin kavram olarak dile yerleşmesinden asırlar öncesinde bu ifadeye temas ediyor. Bu ustalardan veya zanaatkarlardan bir kısmı denizlerin diplerine dalarak ve tarayarak inci mercan topluyor. Tenhalarda şehirler kurdukları gibi deniz altlarında da koloniler kurmuş olabilirler. Bunların mücerret insan eliyle gerçekleştirilmesi zordur. Günümüzde kullanılan teknolojik aygıt ve ırgatlar; yapay zeka ve robotlar yerine o zaman cinler kullanılıyor. Bunlara günümüzde de hüddam deniliyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam onlara hiyerarşik bir şekilde hükmediyor.

Masonluk birtakım ritüeller ve gizemler üzerinde şekilleniyor. Bununla birlikte cinlerin Hazreti Süleyman'a büyü isnat etmeleri gibi saf mirası zamanla şaibeli hale getiriliyor. Bunu yapanlardan birisi de Masonluktur. Masonluk Hazreti Süleyman ve dönemine öykünmek kimi ritüeller isnat etmekten başka bir şey olmasa gerek. Amaçları ve emelleri Kudüs'ü ve yeni dünya düzenini yeniden kurmaktır. Şeytanlar Hazreti Süleyman'ın yolunu ve izini tahrif ettikleri gibi Masonlar da bir benzerini yapıyor. Masonluk muarızlarının diliyle yer yer satanist tapınaklara ve çehrelere sahiptir. Hazreti Süleyman'ın medeniyeti göz kamaştırıcı bir medeniyettir. Kur'an'da vurgulandığı gibi kendisine verilen saltanatın başka kimseye nasip ve yar olmamasını istemiştir. Masonluk taklit ve kurmaca bir yapıdır. Asli ve usulü kaybolan tarikatları da Hazreti Süleyman sonrası zuhur eden masonluğa benzetmek de mümkündür. Hakikatten değil dalaletten besleniyor.

Tasavvuf İslam'da sözel kültürü temsil eder. Yahudilikteki karşılığı ve versiyonu Kabala olarak bilinir. Bu cihetle İslam'da tarikatlar ikiye ayrılır. Nesepli ve nesepsiz tarikatlar. Nesepli ve aslı ve usulü olan tarikatlar da bozulabilir. Kurmaca olanlar ise asli suretiyle bozuktur. Temel tarikatlar genel olarak 12 olarak verilir. Lakin bunlardan türemiş 'fer'i' onlarca tarikat bulunmaktadır. Bir de asli sabit olmayan soysuz veya uydurma ve kurmaca tarikatlar vardır.

Bu uydurma ve kurmaca tarikatların en meşhurlarından birisi Ticaniliğin Türkiye versiyonu ile Aczmendilerdir. Kemal Pilavoğlu'nun yapılandırdığı Ticaniliğin Türkiye versiyonu tamamen kurmaca bir ekoldür. Kurgulanmasında iki amacı olduğu farz edilebilir. 1950 sonrasında çok partili sisteme geçildiğinde CHP ve kurucusunu parlatmaktır ve sağlıklı dindarlığın CHP yolu ve yordamıyla sağlanabileceğini vurgulamaktır! Lakin çelişkilidir. CHP'ye çalışırken bir de Mustafa Kemal'in büstlerini kırmaktadır! Bu yönüyle Demokrat Partiyi kıskaca almaya yardımcı olmaktadır. Zımni zeminde diğer çizginin hurafe mahsulü olduğu propagandası yapmaktır. Kısaca iki maksattan birisi solan Kemalizmi parlatmak, cilalamak ona manevi dayanak olmaktır. Büstleri kırarak menfur bir algı ile CHP'ye hizmet etmiştir. İkincisi de Nurculuğu gölgelemek ve belki yerini almaktır. Nurculukla iltibasa medar müteşabih bir alan kurmaktır. Mümkün mertebe onun yerine geçmektir. Bu yönde ikinci bir kurmaca tarikat ise Aczmendiliktir ve Nurculuğu kılık kıyafetle muayyen ölçülerde kadrajına almak kendine mal etmek istemiştir. Tabir caizse Nurculuğu kılık kıyafete indirgemek ve sulandırmak istemiştir. Ticaniler İkonoklast (put kırıcı) bir akımı temsil ederken Aczmendiler ise ikoniktir (put kurucu) ve kılık kıyafet reformuyla süreci tamamlamak istemişlerdir.

Mustafa Özcan

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.