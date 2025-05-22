Çarpık rejim, çete devleti!

Maktul Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat nevzuhur Körfez devletlerini 'aşiret devletleri' olarak tanımlardı. Nitekim bizde de öyle söylenmektedir. Peki, bu durumda yine nevzuhur olan ve 77 yıl geride bırakan İsrail'e ne demeli veya nasıl tanımlamalı? O da çete devletidir. İsrail'i çeteler kurmuştur ve hala çete ruhuyla yaşamaktadır. Önüne gelen herkesi öldürmeye amade gözükmektedir. Ali Saade isimli Ürdünlü yazar hakkında 'kırmızı karta layık çarpık ve aykırı devlet' demektedir. Kullandığı 'kiyanun Şaz' ifadesi kural dışı yapı ve ülke demektir. Lakin bu durum "Dünyada kural içi ülkeler de var mı?" sualini akla getirir. Şaz ile başlayan başlıklar kullanan yazarlardan birisi de Said Havva'dır. Humeyniye/Humeynicilik adlı eserinde alt başlık olarak 'şuzuzun fi'l akaid ve şuzuzun fi'l mevakif / inanç ve eylemde çarpıklıklar' başlığını kullanmıştır. Bu kısa risalesinde Humeynicilik rüzgarının ve cereyanının İslam aleminin başına öreceği rahneleri ve sıkıntıları anlatmıştır.

Lakin maalesef gayretine rağmen dinletememiş ve anlatamamıştır. Zira zokayı yutmaya hazır kitleler vardır. Ona kulak vermesi gerekenler Humeyni'ye kulak vermişlerdir. İslami kesimler Humeyni devrimini İslami devrim zannetmişler ve bununla büyük bir cinayet işlemişlerdir. Bu İslam adına yapıldığı varsayılan çarpık devrimi, Müslümanların bir kazanımı olarak görmüşlerdir. Bakış açısı bu zafer algısıyla birlikte körelmiş ve gölgelenmiştir. Sonra da bölge harplerden başını kaldıramamıştır. Oluk oluk Müslüman kanı akmış lakin İsrail'e fiske vuramamışlardır. Bir de bölgeye Rusları ve Amerikalıları dadandırmışlardır. İsrail emperyalizmin bir uzantısı olduğu gibi İran da öyledir. Gözünün yaşına yani propagandasına değil elinin kazandığına bakın! Bu çarpık devrim bölgeyi derin bir fikri ihtilafa da gark etmiştir.

Bu yönde İran'ın ikizi İsrail'dir. Ali Saade adlı Ürdünlü yazar İsrail'i sömürgeciliğin ikmali olarak değerlendirmektedir. Oryantalizm keşif kolu ise İsrail artçılıdır. İsrail'i dolduran Yahudiler oradan buradan devşirme diaspora Yahudileridir. Araplarla onları birbirine bağlayan düşmanlıktan gayri hiçbir köprü, bağ yoktur. Şehname üzerinden de İran'ın Araplara bakışının benzediğini söyleyebiliriz. Macar tarihçi Arthur Koestler'in 13. Kabile adlı çalışmasında ifade ettiği gibi İsrail'e göç eden Yahudilerin Sami ırkıyla da bir bağı yoktur. Ateizme meyyal olmalarına rağmen içlerinden bazıları bu toprakları ata diyarı saymakta ve ötesinde Allah'ın kendilerine verdiğini sanmaktadır. Kur'an'da geçen İsra Suresi bir başka ifadeye göre İsrail Suresi bir toprak parçasını değil Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı anlatmaktadır.

Günümüzde bu çarpık anlayış çoluk çocuk demeden insanları öldürmekte ve Firavun'un sünnetini işlemektedir. Kur'an'da Firvun'un Beni İsrail'in çocuklarını öldürdüğü ve kadınlarını sağ bıraktığı belirtilmektedir. İsrail biraz daha ötesine geçmektedir. Michal Waldiger isimli Knesset milletvekili Filistinlilerin çocuklarının da potansiyel tehdit içerdiğini ve öldürülmeleri gerektiğini söylemiştir. Bu firavunların yaptığı gibi kayıp Musa'yı bulma adına bir niyet okuma biçimidir. İsrail de bu suretle Filistinlilerin Musa'sını aramaktadır. Son Musa'yı öldürdüğünde Filistinlilerden sonsuza dek kurtulacağını varsaymaktadır. Yair Golan adlı İsrailli Demokrat Parti Başkanı buradan yola çıkarak İsrailli askerlerin Filistinli çocukları hobi olarak öldürdüğünü ifade etmektedir. Fobi olarak yani nefretine öldürdükleri yetmemiş gibi şimdi de hobi olarak yani zevkine öldürüyorlar! Bu da İsrailli siyasetçinin dilinden bir itiraftır.

İsrail çıldırdı ve çılgınca hareketler yapıyor. Dünyayı da kızdırıyor! Bir gün gelecek öfke selinin önü alınamayacaktır. 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyet, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret ettiği sırada üzerlerine İsrail askerler tarafından ateş açılmıştır. Pervasızlığın son raddesi! Olayın üzerinden çok geçmeden ABD'de misilleme gibi bir eylem gerçekleşti ve iki İsrailli diplomat öldürüldü. Keskin sirke küpüne zarar babından İsrail bu vahşet sarmalı sonrasında hiçbir yerde güvende olmayacaktır. İsrail üç yasağı birden ihlal ediyor. Sürgün, aç bırakma ve soykırım. Meydan verdiği nefret ikliminde boğulacaktır.

Görüldüğü gibi İsrail son çırpınışlarını yaşıyor. 2 yıldır Filistinlileri Gazze'den sürememesi ve sökememesi çaresizliğinin kanıtıdır. Çarpık rejim sonuna gelip dayanmıştır.

Mustafa Özcan

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