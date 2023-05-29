Üçgen tamamlanıyor!

Bugün farklı bir boyutu ele almak ve rüyalara akseden seçim sürecinden bahsetmek istiyorum. Bu rüyalar bazı hususların gayb dilini yansımasını ifade ediyor veya ihbar-i gaybi ile tahakkukundan önce bilinebileceğini gösteriyor. Allah gaybı sınırlı olarak razı oldukları peygamberlere ve salih kul olan tabilerine gösterebilir ve onlara bu suretle ayan olur. Yine de rüyalar muttarit ve ritmik değildir. İstenildiği an görülmez. Yorumu da her zaman açık olmaz. Genelde perdeli olur. Bilakis Allah'ın dilemesi ile görülür. Gaybı rüyalar diline çeviren O'dur. Bazen şuur altı ve karmaşık rüyalar da olabilir. Bunların bir hükmü yoktur. Lakin sabah aydınlığı gibi gaybi alanı aydınlatanlar da vardır. Anlatılan veya aktarılan ilgili rüyalar büyük çapta vukuundan evvel gaybın perdelerini aralıyor. Burada ele aldığım üç rüyadan birisi anonim ikisi de bize ait (hanım ile kızımız). Kronolojiye göre ilk rüyayı eşim görüyor. Mart 2023 ortalarında olmalı. Kendisini bir eğitim kurumunun önünde görüyor. İçeride kermes yapılıyor. Bir kadın peynir rendeliyor. Kermeste parlak bir yorgan fark ediyor. Almak istese de parası çıkışmıyor ve veresiye almak istiyor, kermesle ilgilenen bayanlar durumu erkek hocalara danışacaklarını söylüyor. Ardından yurdun önüne iniyor. Otobüs bekliyor ve otobüs gelmiyor. Geldiğinde de binilmeyecek kadar dolu buluyor. Bunun üzerine tepkili bir biçimde ağzından şunlar dökülüyor: Bu (olursa) CHP'nin son kazanması olur ve bundan sonra bir daha hiç kazanamaz! Bilindiği gibi İstanbul Belediyesi ve İETT otobüsleri CHP'nin yönetiminde bunuyor.

İkinci rüya kızım tarafından görülüyor. Seçim arifesi, gecesi veya sabahı. 14/5/2023 tarihli rüya, pek ilginç. Eski evimizin bulunduğu semtte (Yenibosna) Karslı Battal amca isminde ve namında dost ve tanıdık emekli bir öğretmen vardı. Sonra hem onlar hem de biz o semtten taşındık. Battal abi cemaat namazlarını hiç aksatmaz ve kaçırmazdı. Onu ya camiye giderken ya da dönerken görürdünüz. Bayburtlu iki gelini var. Kızımız seçim gecesi gördüğü rüyasında iki gelinin de gelinlik giydiklerini ve kutlama yaptıklarını ve eğlendiklerini müşahede ediyor. Battal amca ailesi, ailecek AK Parti'ye destek vermeleriyle biliniyorlar. Seçim gecesi veya sabahı görülen bu rüya açık bir biçimde AK Parti ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağını gösteriyordu. Gerçekten de seçimin ikinci turunun ardından kutlamalar bu yönde tecelli etti.

Üçüncü rüya ise anonim veya bir yabancının rüyası. Rüya 27 Mayıs cumartesi günü yani seçimlerden bir gün önce görülüyor. Rüyayı gören kişi rüyasını şöyle anlatıyor: "Rüyayı tan ağarmadan gördüm. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beraberindeki bir heyetle birlikte görüyorum. Kendisinin ve beraberindeki heyetin Harem yani Kabe'ye doğru yöneldiklerini müşahede ediyorum. Türkçe olarak dua ya da bazı sözler mırıldanıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözü Kabe'ye odaklanmış vaziyette idi. Sonra Erdoğan bir bardak meyve suyu aldı. Bilahare yanındakiler kendisine beyaz bir kağıt ve kağıt üzerinde bir kalem takdim ettiler. Üçgenin iki kenarını çizdi ve eliyle üçüncü kenarını da çizmeye, tamamlamaya koyuldu. Böylece üçüncü kenarla birlikte üçgen de tamamlanma veya başlama aşamasına girdi (https://www. youtube.com/ watch?v=JgDeIkLRDDU )."

Rüyayı gören kişi rüya ile ilgili intibaında şunu söylüyor: Sanki rüya Türk liderlerinin alışkanlıklarından birisinin başladıkları işi yarım bırakmamaları ve bitirmeleri yönünde idi.

Burada üçgenin iki kenarının tamamlanması iki dönem cumhurbaşkanlığının geride kaldığını anlatıyor ve bunu remzediyor. Üçüncü kenarla birlikte üçüncü dönemi de çizmeye başlıyor. Üçgenin üçüncü kenarından gün alıyor. Kalem ve kağıt bunun için veriliyor. Rüya gerçekten de çok açık ve manidar. Seçimlerden bir gün evvel görünen rüya seçim günü ve sonrasında olacakları bildiriyor, haber veriyor.

Haber verdiği gibi de çıkıyor. Kısaca dünyada yaşanan hiçbir şey gaybi tasarrufun ve tarassutun ve gözlemin dışında değil. Rüyaların dili bize bunu anlatıyor.

Mustafa Özcan