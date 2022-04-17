Putin kara kara düşünüyor olmalı. Onun gibilerine bu durumda 'Karadeniz'de gemilerin mi battı?' diye sorulur. Hakikaten de öyle oldu ve Putin'in Karadeniz'de gemileri battı. Rusya'nın en prestijli gemisi ve kruvazörü Moskova hizmet dışı kaldı. Daha doğrusu en akla yatkın ihtimale göre füzelerle isabet alarak battı. Moskova gemisinin kıymetinin yaklaşık olarak 750 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Gemi batırılmadan evvel 2014 yılında Kırım Savaşı'nda kullanılmış ayrıca Yılan Adası'nın ele geçirilmesinde de etkinlik göstermişti. Rusya'nın Suriye'deki hava üssü olan Hmeymim'in savunmasında da kullanılmış. Moskova Kruvazörü savaşın başından beri Rusya'nın en büyük kayıpları arasında gösteriliyor. Bu nitelikli vuruş Rusya'nın savaş gücünü de itibardan düşürdü. Kağıttan kaplan muamelesi görebilir. NATO ve Amerikan kaynakları Ukrayna Savaşı'nın 1 ile 3 yıl arasında sürebileceğini tahmin ediyor. Bu yıpranma savaşı anlamına geliyor. 1 ile 3 yıllık bu çapta bir savaş sadece Ukrayna'yı bitirmekle kalmaz aynı zamanda Rusya'yı da hem askeri hem de mali açıdan sallar. Elbette Putin'in siyasi kariyerini de etkileyerek Rusya'yı türbülansa sokar. Yeltsin döneminden de geriye gidebilir. SSCB'den sonra Rusya Federasyonu da dağılma sürecine girebilir.

Moskova gemisinin batması bana bir rüyayı hatırlattı. Bu rüya 'Kıyamet Gemisi 319' başlığı altında rüya kanallarından birisinde yayınlandı. İlgili rüyanın yayınlanma tarihi bize 8 Ekim 2021'i gösteriyor. Rüya yayınlanma tarihinden bir iki gün evvel görülüyor. 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya askeri müdahalesinden yaklaşık 4-5 ay önce. Rüyayı aktarayım ardından Ukrayna ile Rusya savaşına işaret edip etmediğine siz karar verin. Gökdeleni andıran gemi hem Ukrayna hem de Rusya'yı akla getiriyor. Rüyayı gören şöyle anlatıyor: "Rüyadan aklımda kalanların şu kadarını aktarabiliyorum: Sanki gökdeleni andıran büyük bir gemi görüyorum. Limanlardan birinin kaldırımına demir atmıştı. Sanki liman bir Batılı ülkeyi akla getiriyordu. İnsanların şeklinden ve kıyafetlerinden öyle anlıyordum. Onlardan birisi gelerek bana: Bu gemi kıyamet gemisidir' dedi veya ona benzer bir ifade kullandı. Gemi muhtelif renklerden oluşuyordu bunlar arasında mavi renk de bulunuyordu. Geminin dışında 319 rakamı yazılı idi. Bir kapı gördüm ve oradan içeri girdim ve yazılı küçük bir levha ile karşılaştım. Üzerinde Arapça bir ibare vardı ve şöyle yazılıydı: Bütün dinlerden... Liman ve gemide bir hareketlilik göze çarpıyordu ve indirme bindirme ve bir kargaşa ortamı vardı. Gemi denize açılmaya hazırlanıyordu. Bu safhada uyandım ve geminin hareket edip etmediğini bilmiyorum."

Geminin renkleri arasında mavinin bulunması bize Rusya ile Ukrayna bayraklarını hatırlatıyor. Her ikisinde de mavi renk bulunuyor. Gemide bir telaş olması ve kalkmak üzere olması savaş öncesi Rusya'nın askeri seferberliğine ya da Ukrayna çevresine yaptığı asker yığınağa işaret ediyor olabilir. Kalkmak üzere olması savaşın başlamasına ramak kaldığını hatırlatıyor olmalı. Bütün diyanetlerden insanın olması da başta Zelenski olmak üzere Ukrayna hatta Rusya'nın kozmopolit bir ülke olduğunu akla getiriyor. Ya da savaşın küresel bir boyut kazanacağını ima ediyor sayılabilir. Bu rüya üzerine yorum yapan bir yorumcu demir atmış gökdeleni andıran geminin büyük bir ülke olduğunu/olacağını ifade ediyor ve bu ülkenin yapay (savaş gibi) ya da tabii afetlerle felaketlere maruz kalacağını ifade etmektedir (*). Yapay veya tabii afat sonucu bu ülkenin çökeceği ve insanların toplu halde geldikleri ülkelere geri döneceklerini kaydediyor. Savaşla birlikte fiilen geri göç başlamış bulunuyor. Gerçekten de Türkiye veya Arap ülkelerinden bu ülkeye eğitim ve ticaret amacıyla gelmiş insanların geri döndüklerini görebiliyoruz. Rüya hem Ukrayna hem de Rusya'ya daha doğrusu ikisi arasındaki savaşa intibak ediyor.

Kıyamet Gemisi'nin neden 319 sayısını taşıdığını bilmek zor. Bunlar sembolik sayılar da olabilir. Kur'an'da yer alan kesik harfler de (huruf el mukattaa) sembolizm yüklüdür. Yorumları vardır ama bu yorumlar kesin değildir. Burada da Kıyamet Gemisi neden 319 sayısını taşıyor sorusunun kesin bir cevabını bilemiyoruz ama rüyanın uyarıcı olduğunu bir gerçek. Artık uyarıcı olma faslından öteye geçmiş ve gerçek hale gelmiştir. Denildiği gibi bu savaş bir kıyamet savaşı mı yoksa üçüncü dünya savaşı mı? Putin hesapsız müdahalesinde bataklığa saplandıkça savaşı bir ileriki aşamaya taşımak, tırmandırmak ve bütün dünyayı da peşinden sürüklemek istiyor. Batılılar da buna çanak tutuyor. Kısaca güneyin intikamı kuzeyde alınıyor. Fransız oryantalist François Bourget'nın ifadesiyle güneyin sesi kuzeyde yankılanıyor! İhmal edilen güney kuzeyden ses veriyor.

Mustafa Özcan