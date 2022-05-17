Üç günde Kur’an okumayı öğrenmek mümkün mü?

Elbette mümkün… Hem de üç gün içinde ayıracağınız toplam 2 saat 15 dakikalık bir zaman dilimi içinde muazzez dinimizin mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecek bir duruma gelmeniz mümkün… Bunun nasıl gerçekleşeceğini bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Sözlerimize, yanlış anlaşılan ve böylece yanlış anlaşılagelen bir durum tespitiyle başlamak gerekiyor... Kur'an-ı Kerim'in Arapça olması, Arapça öğrenmek ve okumanın da "çok zor" olduğu yönünde, öteden beri insanlarda oluşturulmuş bir algı var ve bu düşünce genel anlamda kabul gören bir anlayış olarak hala mevcut... Önce bu yanlış anlayışı tashih etmek yani düzeltmek ve gerçeğini ortaya koymak durumundayız. Şimdi bir kez daha soralım: Kur'an'ı okuyabilmek gerçekten zor bir şey midir?

KUR'AN'I OKUYABİLMEK GERÇEKTEN ZOR BİR ŞEY MİDİR?

Ara başlık olarak da kullandığımız bu soruya cevabımız, "Hayır, değil!" olacak… Sebeplerini kısaca açıklayalım.

İlk olarak, insanoğluna "okumayı, yazmayı öğreten" ve "görüşlerini ortaya koyma kabiliyeti veren" Allah'ın, (Bkz. İkra ve Rahman surelerinin ilk ayetleri) bir başka surenin ayetlerinde tam dört kez "And olsun ki, Biz Kur'an'ı (okunup anlaşılması ve ondan öğütler alınması için) çok kolaylaştırdık. Var mıdır? Ondan kendisine dersler çıkaracak!" (Kamer, 17, 22, 32, 40) buyurularak, Allah tarafından Kur'an'ın okunması, öğrenilmesi, ezberlenmesi ve anlaşılmasının "kolaylaştırıldığı" bildirilmektedir. Hem de ayette geçen "Ve lekad yessernâ" ifadesiyle, bunun "çok kolaylaştırıldığı" ve bir defalık değil, "sürekli olarak/sonsuza dek" yani zaman ve mekan kaydı ve şartı olmaksızın; onu okumak, öğrenmek, öğretmek, ezberlemek ve anlamak isteyen herkes için bunun mümkün kılındığı vurgulanmaktadır…

Tarih içinde gerek bire bir eğitimlerde, gerekse bu iş için ihdas edilen Darü'l-Kur'an, diğer medreseler ve eğitim kurumlarında bu işin kolay bir şekilde gerçekleştiğini , asla yeni bir dil öğrenmede karşılaşılan güçlüklerin Kur'an öğrenirken ve öğretirken yaşanmadığını söylemek mümkündür ve bu durum asırlardır tecrübe edilegelen bir hakikattir. Kısacası Kur'an okumayı öğrenmek zor bir şey değildir. Aksi yöndeki görüşler ise gerçek dışı birtakım algılardan ibarettir…

Şimdi gelelim, okunması ve öğrenilmesi, Allah tarafından kullarına "kolaylaştırılmış" olan Kur'an-ı Kerim'i günümüz şartlarında kolay bir şekilde öğrenmek ve öğretebilmek nasıl gerçekleştiriliyor? Konusuna… Bir diğer ifadeyle başlığımızda yer alan "üç günde Kur'an okumayı öğrenmek" nasıl bir yöntemle ve usûlle yapılıyor? Öğrenciler kimlerden oluşuyor, program nasıl başlayıp nasıl işliyor ve son buluyor? Bu son derece kısa zaman diliminde bu denli önemli bir iş nasıl gerçekleşmiş oluyor?..

"ÜÇ GÜNDE KUR'AN OKUMAYI ÖĞRENME" PROGRAMININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Yazımızın bundan sonraki kısmında program hakkında bazı genel bilgiler vermeyi düşünüyoruz. Öncelikle ifade etmemiz gereken nokta şudur: Bu program, tarihi 2001 yılına uzanan 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir din görevlisi tarafından gerçekleştirilen bir proje… Kendisi Hadis alanında lisansüstü çalışmalar yapan bir araştırıcı olmak yanında, "öğretici" niteliği yüksek, öğrencilerle başarılı iletişim kurabilen bir "Kuran Öğretmeni" olarak da temayüz etmiş bir ''Din Gönüllüsü''… Halen Üsküdar İlçesi Çilehane Camii İmam-Hatibi olarak görev yapan Ferruh EREL Hoca, yıllardır devam eden bu son derece önemli projenin koordinatörü ve ilk öğretmeni… Ancak bu programın adı her zaman "ÜÇ GÜNDE KUR'AN ÖĞRETEN PROGRAM" olarak biliniyor ya da sosyal mecradaki videolarda "ÜÇ GÜNDE KUR'AN ÖĞRENİYORUM" başlığını taşıyor…

Programı incelediğimizde, insandaki zekâ türü ve özelliklerine, pedagojik kurallara, iletişim tekniklerine sonra derece önem veren, temeli sağlam ve bilimsel niteliklere sahip ve uygulanabilir bir program olduğu gözleniyor.

"Haz ve Hız Çağı" olarak nitelenen şu günümüzde, insanların her şeyi en kısa zamanda ve kolay şekliyle öğrenmek istediği şu çağda, kapağını açmaya çekindiği, çarpılırım korkusuyla açıp bir sayfasını okumaktan kaçınan insanların etrafımızda çokça var olduğu şu ortamda mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, insanlara çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde toplam üç günde ve tamamı 135 dakikalık sürede okumayı öğreterek Kur'an Hatmine başlatan bu projeyi ve başındaki bu değerli ''Din Görevlisini'', bizzat kendisinden aldığımız bilgileri aktarmak suretiyle size tanıtmayı ''Din Eğitimi'' alanında çalışan bir akademisyen olarak görev biliyoruz.

Bu önemli program hakkındaki tüm bilgileri, gelecek yazımızda sizlerle paylaşmak üzere sağlıcakla kalınız.

Mehmet Emin Ay